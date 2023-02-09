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內幕／郭台銘動念選總統　國民黨解套黨籍問題傳雜音

▲鴻海集團創辦人郭台銘提前自美國返台弔唁星雲大師，媒體問要不要選總統？他沒有把話說死。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲鴻海集團創辦人郭台銘提前自美國返台弔唁星雲大師，媒體問要不要選總統？他沒有把話說死。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日到佛光山弔唁星雲法師，被問及參選總統議題，郭台銘直言「在等國民黨辦法」，親近郭台銘人士指出，郭台銘的參選意願已經從原本的3%躍升至50%，最後決定是否參選的關鍵是必須有絕對的勝算；不過，藍營內部私下已經開始有反彈聲浪，認郭台銘應該先解釋當初退黨原因，而不是想走就走、想回來就回來。

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國民黨2024年總統提名人選備受關注，原本認為，新北市長侯友宜參選應是定於一尊，豈料，近期局勢改變，侯友宜受限於新北市長身份，對於總統大位綁手綁腳，反倒是原本參選意願低的郭台銘，開始起心動念，又有前立法院長王金平為他出謀，郭台銘的呼聲逐漸超越猴友宜。

黨內普遍認為，郭台銘是親藍的台灣首富，除了可以拿下藍營的票源，也能拓展到國民黨過去最缺乏的中間選票，更重要的是，郭台銘自帶糧草，可以拉抬立委的選情，對國民黨來說確實是很好的人選。只是，郭台銘目前卡在黨籍問題，郭台銘在2019年9月12日宣布退出國民黨，9月27日被註銷黨籍，按照規定，需在今年9月27日後才能申請入黨。

同時，根據提名辦法，需要入黨或回復黨籍4個月，才有資格參加黨內初選，也就是說，若按照正常流程，郭台銘確定是趕不上爭取黨內總統提名。

不過，要讓郭台銘提前回國民黨，也並非沒有辦法，黨內人士透露兩招，第一，就是開啟同舟計畫2.0，讓郭台銘不受黨內規章限制，提早回復黨籍，第二，就是由國民黨中常會透過特別提名辦法，為郭台銘的黨籍問題解套，讓郭可以直接具備國民黨內相關選舉資格。

惟據了解，對於為郭台銘黨籍問題解套，黨內開始有反彈的氛圍，有黨內人士認為，2020年總統提名就是因人設事，才導致爭議不斷，若特別為誰開路，不也是重蹈覆徹？

也有黨內人士認為，郭台銘2019年因為爭取國民黨總統提名失利，憤而退出國民黨，對外講出很多傷害國民黨的話，如今郭台銘想要選總統，國民黨還要特別為郭台銘開後門，讓郭取得參選資格，那國民黨這個百年大黨，未免也太沒原則？

另名黨內人士也認為，郭台銘若確定要回國民黨，應先說明當時退黨的理由，或許是當時初選制度問題，又或是時空背景不同，但無論如何都要給藍營支持者一個說法才對。

國民黨總統提名目前仍無實質進展，國民黨主席朱立倫一心就是要在3月4日南投立委補選後，才會處理2024年總統立委提名問題，且據了解，朱立倫也會先處理優勢選區的立委提名，約莫4、5月才會進展到總統提名，可以預料，從現在開始到4、5月前，國民黨仍會讓子彈繼續飛。

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