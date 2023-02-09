特企／家樂福A.A.無添加自製烘焙　美味兼顧健康

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在家樂福A.A.無添加自製烘焙上面的藍色小圓圈標章，就是「AA無添加驗證標章」，A.A.為Anti Additive的縮寫，意指「無添加物」，取得這標章即代表透過第三方專業機構認可，為了取得「無添加驗證標章」，食品必須符合無添加驗證原則，包括不使用添加物來改變食物口感、縮短食品製作時間和延長食物保存期限等，讓消費者享受美食之餘，更兼顧健康。
家樂福A.A.無添加自製烘焙有各式各樣的品項選擇，不論喜歡甜的、鹹的，台式或者歐式，口味麵包或者漢堡吐司，家樂福應有盡有，不僅美味，更是使用純淨食材，符合AA無添加驗證標章的健康烘焙品，面對琳琅滿目的麵包，不知道怎麼選擇嗎？不妨參考網友推薦，用健康美味的麵包，補充一整天的滿滿活力。
網友大推1：家樂福自製白吐司
使用不含維生素C、澱粉液化酵素及脂肪分解酵素的100%無添加物麵粉，由紐西蘭全年牧草飼牛的純淨乳源製成的紐西蘭天然奶油，並使用中種法低溫發酵18小時，長時間的發酵，保有原始麥香並達到細緻柔軟的口感。加上生菜與各種餡料，做成熱壓三明治，口味一點都不輸咖啡館。
網友大推2：漢堡包六入
得到100%無添加認證，百分之百無添加最高等級的漢堡包，加上漢堡肉、鮪魚餡，搭配起司、生菜與煎蛋，就是蛋白質、維生素與澱粉類都照顧到，營養滿點、健康美味的早餐漢堡了。
網友大推3：法國麵包
法國麵包有長棍、大圓、亞麻籽海鹽長棍三種，不僅使用紐西蘭天然奶油，更加入湯種提升麵團柔軟性，外脆內軟的口感，切片沾油醋醬，或者做成潛艇堡，都相當適合，大人小孩都愛吃。
網友大推4：法式手工大羊角
遵循傳統法國工法，使用天然奶油層層折疊，符合100%無添加認證最高等級的法式手工大羊角，單吃外酥內軟，劃上一刀夾上起司、番茄、火腿片，就成為咖啡館等級的羊角三明治了，絕對一上桌就秒殺！
網友大推5：台式麵包四大天王
小菠蘿、紅豆、奶酥、蔥花，台式麵包四大經典，一次購齊，甜鹹軟香一應俱全，滿足味蕾，吃飽也吃巧。