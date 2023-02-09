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168斷食這樣吃真的無效　減重失敗「3原因」曝：難怪瘦不了

168斷食這樣吃真的無效　減重失敗「3原因」曝：難怪瘦不了
168斷食這樣吃真的無效　減重失敗「3原因」曝：難怪瘦不了

每日健康-每日都做得到的健康

許多體重管理專家都推薦「168斷食法」，但不少想減重的朋友都有曾經嘗試了卻失敗的經驗，營養師指出，斷食沒有效的原因主要包括過量進食、吃的都是垃圾食物、或是在可以吃的那段時間吃的太少，造成代謝率下降，進而導致減肥計劃失敗。

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營養師吳佳穎在臉書粉專《營養師 拉拉-吳佳穎》揭發168斷食無效其中的3大原因，建議大家掌握其中的關鍵後再執行：

營養師吳佳穎 授權提供
營養師吳佳穎 授權提供
吃太多吃過量

吳佳穎經了解後發現，減重失敗的人大多會在可以吃東西的那８小時毫無節制地吃，以致於吃進身體的食物熱量「大於」身體所需的熱量，所以沒有熱量赤字也就瘦不下來。

挑錯食物吃

此外，減重失敗的人在可以吃東西的那８小時，盡吃一些沒有營養價值的紅燈食物，例如高糖高油脂的餅乾、醣果、巧克力、炸物等垃圾食物，導致身體缺乏所需的微量營養素，自然就無法正常運作代謝。

長期都吃太少

部分人為了追求減肥速度，在可以吃東西的那８小時也吃得很少很少，長期下來所吃的東西太少，身體會產生防禦機制進而造成代謝率下降，也會很難減肥成功。

最後吳佳穎也提醒大家，「 吃什麼 」 比 「 斷食時間 」 更重要，斷食只是改變吃東西的時間，而不是可以肆無忌憚地亂吃，毫無節制的１６８斷食當然不會減肥成功。另外，斷食法也不一定適合每一個人的生活飲食習慣，所以如果想要執行的話，建議大家可以找醫師或營養師討論適合的減重計劃。

 

本文經 營養師吳佳穎 臉書粉專《營養師 拉拉-吳佳穎》授權報導

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