168斷食這樣吃真的無效　減重失敗「3原因」曝：難怪瘦不了

我是廣告 請繼續往下閱讀
吃太多吃過量
吳佳穎經了解後發現，減重失敗的人大多會在可以吃東西的那８小時毫無節制地吃，以致於吃進身體的食物熱量「大於」身體所需的熱量，所以沒有熱量赤字也就瘦不下來。
挑錯食物吃
此外，減重失敗的人在可以吃東西的那８小時，盡吃一些沒有營養價值的紅燈食物，例如高糖高油脂的餅乾、醣果、巧克力、炸物等垃圾食物，導致身體缺乏所需的微量營養素，自然就無法正常運作代謝。
長期都吃太少
部分人為了追求減肥速度，在可以吃東西的那８小時也吃得很少很少，長期下來所吃的東西太少，身體會產生防禦機制進而造成代謝率下降，也會很難減肥成功。
最後吳佳穎也提醒大家，「 吃什麼 」 比 「 斷食時間 」 更重要，斷食只是改變吃東西的時間，而不是可以肆無忌憚地亂吃，毫無節制的１６８斷食當然不會減肥成功。另外，斷食法也不一定適合每一個人的生活飲食習慣，所以如果想要執行的話，建議大家可以找醫師或營養師討論適合的減重計劃。
本文經 營養師吳佳穎 臉書粉專《營養師 拉拉-吳佳穎》授權報導
延伸閱讀
她32歲流產4次 靠第三代試管成功誕子！ 醫：「胚胎切片」是大趨勢
38歲就開始尿不出來？ 攝護腺肥大跟性功能障礙有關？ 攝護腺治療選項一次看