總以為自己「快失智」？　失智症自我檢視方式：中了要盡快治療

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興趣、動機、慾望
他對朋友、家人、居家生活不再感興趣了嗎？他對本來會吸引注意力的事情，不再有好奇心了嗎？
情緒、焦慮
他最近是否常覺得傷心或情緒低落？經常淚流滿面嗎？他是否對未來感到沮喪，或覺得自己是一個失敗者？
行為控制
他是否變得更加固執或堅持己見？比如，非常堅持一定要照自己的方法做事，或是不願意參考別人的意見、無法看到不同的觀點。他是否在飲食行為上有所改變？比如，過量進食、食物塞得滿嘴、堅持只吃某些食物、每次吃東西都要按照相同的順序等。
社會規範
他對於他的言詞和行為如何影響別人，是否變得不太關心？對於他人的感受是否變得不再敏銳？他是否會說出一些無禮、粗鄙的言語？或是講出與「性」有關的淫穢言詞，而且是他以前從沒說過的？
傅裕翔表示，並不是中了一項就代表確診阿茲海默症，也可能是其他疾病或單純退化，阿茲海默症的診斷有賴一系列完整的認知評估以及生理檢查，進一步的檢查可以從 AD-8 極早期失智症量表開始。
但如果擔心家中長者可能已經罹患阿茲海默症，建議找老年醫學科、神經內科、精神科等醫師做更詳細的診斷。
本文經 傅裕翔醫師 臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權報導
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