休息過了還是好累！物理治療師教你9招擊退「癌因性疲憊症」不用吃藥

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什麼是癌因性疲憊症(cancer-related fatigue, CRF)
根據美國國家癌症資訊網(The National Comprehensive Cancer Network)指出，癌因性疲憊症是一種可能與癌症或癌症治療相關，出現自我感覺疲勞的症狀，一般是持續性的、痛苦、且身體和情緒以及認知都會被影響，甚至影響日常生活和行為；常發生於癌症治療期間以及治療後。
特徵
以下是癌因性疲憊症的特徵：
1. 跟一般疲勞不一樣，癌因性疲憊症會令人感到痛苦且不太能夠藉由休息得到緩解；
2. 若有症狀，在完成癌症治療後可能會持續長達5年、甚至更久。
非藥物治療
目前針對癌因性疲憊症的非藥物介入有非常多，根據2018年的研究發現，在癌症治療期間，下列幾項為最有改善效果的治療：
1. 放鬆（Relaxation）；
2. 按摩（Massage);
3. 認知治療+身體活動 （CBT combined with physical activity）；
4. 有氧運動+阻力運動 （Combined aerobic and resistance training)；
5. 阻力運動（Resistance training)；
6. 有氧運動（Aerobic）；
7. 瑜珈（Yoga）。
在癌症治療完成後，最有改善效果的治療為下列幾項：
1. 瑜珈（Yoga)；
2. 有氧運動+阻力運動 （Combined aerobic and resistance training)；
3. 呼吸訓練（Inspiratory muscle training,IMT)；
4. 舞蹈治療（Dance therapy)；
由此可見，在癌症治療的過程當中最需要的幫助是「放鬆」，這可能跟患在治療中要面對許多身體和心理壓力等有關；而在治療完成之後，「瑜珈、體能訓練」的幫助效果最大，因此建議癌症病患在完成治療之後，可以開始慢慢的恢復運動訓練。
臨床工作者也可以在個案的復健計劃中結合「生理和心理」的多項選擇，給予不同的建議，如放鬆、瑜珈、漸進式恢復有氧、阻力運動。
本文經 物理治療師王文妤臉書粉專《王文妤 物理治療師 • Amber physiotherapist》授權報導
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