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時常「嘴破」恐跟牙膏有關？　醫揭4成因4招護口腔：超過2週速就醫

時常「嘴破」恐跟牙膏有關？　醫揭4成因4招護口腔：超過2週速就醫
時常「嘴破」恐跟牙膏有關？　醫揭4成因4招護口腔：超過2週速就醫

每日健康-每日都做得到的健康

有些人冬天一到嘴巴特別容易龜裂、口內有會不斷有潰瘍的情形，牙科醫生指出，這有可能是「復發性口腔潰瘍」的徵兆，提醒大家平時在家也要稍微留意。

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牙醫師范綱信在臉書粉專《走出象牙塔－牙科到宅服務｜范綱信醫師》點出4個口腔潰瘍的成因，包括食用刺激性食物、作息繁亂，佩戴矯正牙套、活動式假牙，沒有落實正確口腔衛生，以及缺乏營養素，並提供以下4個方法保護口腔健康：

牙醫師范綱信 授權提供
牙醫師范綱信 授權提供
攝取均衡營養

長期外食容易忽略營養成分的攝取，而如果長時間缺乏鐵、B12和葉酸，都很有可能會讓口腔黏膜變得更脆弱，一但發現自己有潰瘍的問題，就表示是來自身體的警訊，若無法藉由食物攝取充足的營養，建議適時服用保養品補充。

保持規律運動

口腔潰瘍像是文明病，壓力過大、生活勞累者，比較容易出現口角破皮或口內潰瘍，范綱信表示他理解有時所處的環境，沒有辦法讓身心都放鬆下來，但建議大家可以維持「運動習慣」，幫助促進新陳代謝，如此對睡眠品質和消化系統可能都會有幫助。

確認口腔裝置是否合適

由於口中有一個新的裝置，剛開始配戴牙套或活動假牙的患者，多半需要一段適應期，以重新調整口腔肌群的運動習慣，然而范綱信想特別叮嚀，一但裝戴牙套或假牙後覺得咬合不舒服、口腔出現多處破皮甚至牙周刮傷，都需要盡快尋求主治醫師幫忙，確認裝置是否符合自己的口腔型態。

確保口腔衛生

請大家平時切記要做到「 1221潔牙」，意即「使用含氟量1000ppm以上牙膏、一天至少清潔2次，每次刷牙時間至少2分鐘」，同時也要視牙刷使用情況頻繁地更換，盡可能阻止口腔中的細菌侵蝕牙齒和牙周，細菌都有可能蔓延到口腔的每個地方，造成更大範圍的感染。

目前臨床醫學上，針對復發性口腔潰瘍依舊沒有明確的根治方法，只能請大家平時居家做到上述幾點建議事項，若潰瘍情況發生1至2周都沒有改善或反覆復發，也記得尋求專業醫師的診斷，必要時進行控制，避免因為小傷口感染到全口環境。

本文經 牙醫師范綱信 臉書粉專《走出象牙塔－牙科到宅服務｜范綱信醫師》授權報導

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