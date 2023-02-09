確診數持續下降！相隔801天確定2／20口罩解禁　張上淳曝放寬4大考量

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確診數持續下降，指揮中心宣布，自2月20日起室內口罩規定鬆綁，除指定場所外，民眾皆可在室內脫下口罩。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也曝光支持放寬室内口罩規定的4大原因。
確診連6天降 專責病房、ICU收治數也降指揮中心表示，今日新增之20,572例本土病例，為9,278例男性、11,287例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增45例本土病例死亡個案，為22例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上。
指揮中心說明，今日新增348例境外移入個案中，為170例男性、177例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月9日至2月8日。
確診數較上週四減少23%，這也是國內確診數連續第六天下降，此外，醫療量能的部分有傳出好消息，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前空床率已有略微增加，專責病房、專責ICU的收治數也連續三天出現略降。
20日起室內免罩 張上淳曝鬆綁4原因確診數、收治數下降，指揮中心宣布，2月20日起室內口罩鬆綁，僅有醫療照護機構、公共運輸等指定場所，須按規定全程配戴口罩。這也是2020年12月1日秋冬專案實施後，相隔801天終於聽見室內口罩鬆綁的好消息。
張上淳表示，室內口罩規定放寬的考量面向及支持理由，主要分為4個面向，包含群體免疫保護力、新冠變異株威脅、民眾自主意識、國際防疫方向。
關於「群體免疫保護力」，張上淳指出，不管是自然感染或是疫苗施打的免疫保護力，都已有大幅提升，自然感染的個案加上輕症或沒有症狀未被檢驗、通報的個案，推估約有6－7成的人口，再加上三劑疫苗接種率，到目前為止超過76%，整體看來群體保護力應該是足以支持國內防疫措施做「部分」放寬。
在「新冠變異株威脅」的部分，張上淳提到，在指揮中心持續監測下，並未看見有特別嚴重的病毒變異情形，再加上這段期間醫療量能是足以承擔的，因此預估在口罩鬆綁後，醫療量能應該仍是足以承擔部分放寬造成的影響。
此外，從過去到現在台灣民眾對於防疫措施都相當的配合，張上淳表示，在室外口罩放寬以後，民眾其實都仍會自主配戴口罩，此外，根據國內過去的調查、亞洲鄰近國家的經驗來看，口罩規定放寬後多數民眾仍會自主配戴口罩，因此，專家諮詢小組認為可以回歸讓民眾自己做決定，視情況自主配戴口罩。
再加上，許多國家如新加坡、紐西蘭、韓國等，都已經陸續鬆綁口罩措施，日本、香港也都已經討論出適當時間將進行口罩鬆綁，張上淳認為，以整體狀況來說，這時間點室內口罩放寬是非常合理的。
張上淳也提到，未來應該要走向「分眾式」的防疫建議或防疫作為，不再強制性的要求所有民眾採一致性的防疫作為，僅年長者、免疫低下者等脆弱族群，應做較多的防疫措施，分眾式的防疫作為應該是下階段指揮中心會做的方向。
他也以專業立場特別提醒，雖然室內口罩鬆綁，但脆弱族群感染後較易產生重症、死亡，建議最好配戴口罩，一般民眾若與脆弱族群密切接觸時間較長，也建議佩戴口罩，減少感染的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56757
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