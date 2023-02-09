共譜城市之美！光源兔超萌周邊　將台北光點傳遞全世界

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Ｑ萌又應景的「光源兔玩偶吸鐵燈」，除了可愛外型融化大人小孩，設計師更加入LED燈，讓兔子背部到屁股散發微光，配戴在肩上就可以一秒變成燈會最大吸睛亮點！此外，呼應燈會主題「光源台北」，每個人都是城市光點的概念，北市府同步推出有趣的新年運勢測驗，讓民眾測測自己2023年將成為什麼光。透過光源兔的指引，帶領民眾到光源盆地許願，藉由旅行的選擇，測出不同的運勢結果，旅行途中的場景也融合台北市的特色：包含「台北車站」、「捷運列車」、「盆地」等，運勢結果共有星光、閃光、X光等 10 種答案，其中還有3款「超稀有」結果，讓所有前來台北賞燈的民眾，置身沉浸互動式主題燈會。
期盼已久的2023台灣燈會，於2月5日正式營運，今年台灣燈會首次推出23款官方周邊商品北市府結合在地設計品牌，包括結合「吃喝玩樂」元素的限定禮盒。
「Bee Lighted 蜂光乍現禮」
內含龍眼蜂蜜與蜂蠟燭手作包，象徵帶來元氣與持續堅強的動力，吃完的蜂蜜罐，還可以將蜂蠟片捲成蜂蠟燭放入瓶中，作為小蠟燭使用，點亮在城市中發光發熱的人們，勾起參與台灣燈會的絢爛回憶。
「光源兔餅乾鐵盒」
呼應今年燈會主題，以10款不同燈會意象造型、口感的餅乾呈現。像是可愛的光源兔搭配燈會絢麗的花火意象，讓每款造型餅乾不僅好吃又叫人愛不釋手。而禮盒外觀以燈籠為設計巧思，在開窗的提袋裡放上了小燈條，餅乾盒瞬間化身燈籠，充滿童趣。
「棋開得勝光源茶禮」
該禮盒茶品選自全新品牌「鶴茗茶業」，堅持台灣茶農自產自銷產地直送，外包裝以日式典雅的竹盒設計，結合泡茶下棋的創意發想，禮盒打開後可作為棋盤與象棋，在農曆年節的溫馨團圓夜與長輩一起守歲談天，增添團圓話題與樂趣。
「光源絹印小提燈」
內含小提燈及絹印DIY體驗套組，共有6款組合，每款均附4片燈會視覺網版，包含一隻「光源兔」造型圖案、一款台北建築系列的輔助圖形以及兩款光系列的輔助圖形，民眾可透過簡易組裝輕鬆完成提著走的小提燈，此外，內附一罐顏料，可利用絹印工具及油墨，隨心所欲印刷在各個角落。如果在2月底前購買，就能得到隨盒附贈的「燈會光源兔絹印小春聯」。
今年北市府結合「光源台北-每個人都是城市光點」的概念，以超萌的「光源兔」作為燈會周邊商品的設計主題，透過「吸鐵兔玩偶」和「限定禮盒」呼應燈會主題，而光源兔的周邊商品在網路上及實體據點熱賣中，為了民眾都能收藏超萌的「光源兔」，燈會推出8款光源兔免費LINE貼圖，2/18前民眾都能免費下載使用，讓光源兔陪伴大家的生活日常，連結城市與人，點綴出一幅幅美好街景。
2023台灣燈會在台北
日期:2023/2/5~2/19正式營運
亮燈時間:每晚17:00~22:00
官網: 2023台灣燈會在台北
燈會LINE官方帳號: @light.taipei 加入好友