蝦皮購物2023年度產業趨勢！5大亮點掌握最新脈動

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隨著大環境不斷形塑的消費習慣，蝦皮購物三大常態性造節—「月月盛典」、「月中狂購節」及「商城狂購節」成為深植消費者心中的最好購物時機，透過電商平台流量紅利結合站上各式品牌優惠商品，提供用戶更多元的消費選擇，以2022年蝦皮購物11.11最強購物節為例，對比前一個月的檔期，消費者優惠券使用張數高達80%以上，且使用優惠券折扣的訂單量更勝前檔100%，顯示創意不斷的造節聲量除了有效觸及不同族群外，還創造顧客回訪並有效促購。
受到疫情連年的影響，跨年齡層消費者除了養成網購消費模式外，許多在地品牌店家也從中累積銷售經驗，深耕當地之餘更放眼國際，嗅到海外商機，根據 Accenture 最新報告指出，跨境電商服務預估在2026年前，成長速度將超出傳統電商2倍，還有機會衍生約五兆美金高額商機，可見不久的將來，品牌跨境電商的營運會是帶動整體企業營收成長的重要管道。
蝦皮跨境更提供「跨境賣場免管理」、「支援國際物流寄送」、「台灣金流服務」、「專屬雙語客服諮詢」完整跨境電商服務，以跨境商品外銷新加坡及馬來西亞市場為例，過去一年新增逾4,000位知名品牌合作夥伴，不但擁有超過百萬件海外銷售商品，並以占比達43%的快消品類為大宗，其中熱銷商品排行榜則由居家生活「暖暖包」及美妝保健品「唇蜜」拿下首位。看準海外市場商機，蝦皮跨境也將持續開拓其他海外市場，積極提供品牌跨國銷售的完善服務、擴增多元商品。
近年爆紅的「社群短影音」趨勢，成為品牌主動出擊擄獲消費者的一大利器，透過高觸及且較佳的曝光優勢開發年輕客群，掌握其對創意內容與資訊流通的追求，KOL Radar研究報告進一步指出，2022年短影音貼文操作的年度成長超過470%，傳散速度相當驚人。蝦皮購物作為業界娛樂電商龍頭，也盤點出去年品牌最熱門短影音類型，
其中「蝦小編跟風舞蹈類」表現最佳，除最能扣連品牌形象增加粉絲追蹤關注以外，單一支影片觀看量更是突破80萬，又以「互動型影音」、「日常短劇類」為前三名受到觀眾們喜愛，藉著影片中拋出問答、設定留言機制及日常話題引起共鳴討論，深植消費者對品牌的記憶力與好感度。
另外蝦皮購物為加強外界品牌信賴度，邀請多位明星KOL合作共同推出「蝦皮安心退」宣傳影片並於社群管道發布，系列影片共斬獲超過500萬社群觀看數，網路討論聲量也十分熱烈，再加上當年三月推出蝦皮安心退至全站後，站上消費者退貨服務滿意度大幅提高至85%左右，成功透過影片達到議題傳散力並有效建立品牌正面形象。
可見多樣性的短影音行銷手法，再再顯示品牌積極穩固舊客、吸取新客的目標，尤其面對Google近期宣布將在2023年底停用第三方Cookie，更加速各企業亟欲掌握自家品牌的第一手數據，勢必得主動開拓穩定獲客密碼，而發展創意短影音可望成為不容忽視的行銷策略之一！
綠色經濟當道，各家企業無不傾向發展環保與永續經營，麥肯錫研究即指出，長期採用以永續發展為重點策略的公司，除了更能抵禦疫情的衝擊，更是趨勢潮流、隱形保護力，並成為企業獲利的重要關鍵。蝦皮購物身為業界龍頭，深知肩負企業社會責任，並於2022年4月起發展蝦皮店到店循環包裝服務，打造電商首創100%回收模式，並直至去年底共省下超過22萬公斤碳排放量外，透過不斷擴大適用範圍，鼓勵用戶響應「下單選、自備袋、拆箱留」為環境盡責，極大化逾800間蝦皮店到店的線下實體資源、致力朝綠色電商邁進！