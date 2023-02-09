寒假結束心還在飛？　醫教「五撇步」斷開收假症候群

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收假症候群 假期結束前幾天調適最佳衛生福利部草屯療養院兒童精神科主任許維堅表示，寒假即將結束，同學們若能在開學前做好生活作習調整，可以避免開學後發生「收假症候群」。所謂「收假症候群」，泛指人們在假期過後的心理及生理反應，如有人會感到莫名的沮喪、情緒低落提不起勁，覺得昏昏沉沉注意力不集中，偶而有易怒焦躁的情況；生理方面則以胃口不好、頭痛及疲憊最常見，這些現象在假期結束的前後幾天最明顯，如果心理調適得不錯，通常會漸漸改善。
收心五撇步 這樣做恢復生活軌道許維堅主任指出，「收假症候群」雖不是身體異常，家長及老師仍須注意，並分享「收心操」五撇步：
步驟一：營造即將開學的氣氛
家長可先提醒小朋友即將開學，分享以前開學的良好經驗，並給予關心與重視。
步驟二：引導孩子檢視作業
檢視是否有遺漏的作業，家長可陪伴小朋友完成作業，增加親子互動。
步驟三：生活作習調整
建議開學前一週回歸開學模式，由家長帶頭做好榜樣，一起陪孩子回歸早睡早起的習慣，也建議每日要定時用餐。
步驟四：適當規範3C產品使用
提醒孩子正確使用3C產品，家長要以身作則與小朋友一同適當使用。
步驟五：心情準備
家長與小朋友一同為開學做好心理準備，尤其提醒須載小朋友上下課的家長，心情及時間也要一起調整哦！
家長多與孩子溝通 增加上學動力許維堅主任表示，在等待開學的倒數日子中，孩子在心理上可能會產生焦慮或不想收假的憂悶情緒，家長能多和孩子溝通，並同理孩子的情緒，讓他知道家長的支持一直都在。若孩子表現出不想上學的情緒，要多傾聽孩子心聲，讓孩子感受父母的關心，也可鼓勵孩子多與同儕聯絡，回想快樂時光，也會增加上學動力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56708
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