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寒假結束心還在飛？　醫教「五撇步」斷開收假症候群

寒假結束心還在飛？　醫教「五撇步」斷開收假症候群
寒假結束心還在飛？　醫教「五撇步」斷開收假症候群

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】寒假即將結束嘍！小朋友做好上學的準備了嗎？寒假作業完成了嗎？漫長的假期，生活秩序大亂的同學們，現在就該做「收心操」，斷絕一切太晚的夜間活動，每天提早半個小時上床，把生理時鐘慢慢調整過來。

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收假症候群　假期結束前幾天調適最佳

衛生福利部草屯療養院兒童精神科主任許維堅表示，寒假即將結束，同學們若能在開學前做好生活作習調整，可以避免開學後發生「收假症候群」。所謂「收假症候群」，泛指人們在假期過後的心理及生理反應，如有人會感到莫名的沮喪、情緒低落提不起勁，覺得昏昏沉沉注意力不集中，偶而有易怒焦躁的情況；生理方面則以胃口不好、頭痛及疲憊最常見，這些現象在假期結束的前後幾天最明顯，如果心理調適得不錯，通常會漸漸改善。

收心五撇步　這樣做恢復生活軌道

許維堅主任指出，「收假症候群」雖不是身體異常，家長及老師仍須注意，並分享「收心操」五撇步：

步驟一：營造即將開學的氣氛

家長可先提醒小朋友即將開學，分享以前開學的良好經驗，並給予關心與重視。

步驟二：引導孩子檢視作業

檢視是否有遺漏的作業，家長可陪伴小朋友完成作業，增加親子互動。

步驟三：生活作習調整

建議開學前一週回歸開學模式，由家長帶頭做好榜樣，一起陪孩子回歸早睡早起的習慣，也建議每日要定時用餐。

步驟四：適當規範3C產品使用

提醒孩子正確使用3C產品，家長要以身作則與小朋友一同適當使用。

步驟五：心情準備

家長與小朋友一同為開學做好心理準備，尤其提醒須載小朋友上下課的家長，心情及時間也要一起調整哦！

家長多與孩子溝通　增加上學動力

許維堅主任表示，在等待開學的倒數日子中，孩子在心理上可能會產生焦慮或不想收假的憂悶情緒，家長能多和孩子溝通，並同理孩子的情緒，讓他知道家長的支持一直都在。若孩子表現出不想上學的情緒，要多傾聽孩子心聲，讓孩子感受父母的關心，也可鼓勵孩子多與同儕聯絡，回想快樂時光，也會增加上學動力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56708

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