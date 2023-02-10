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子宮腺肌瘤嚴重恐切除子宮　及早治療有望生育

子宮腺肌瘤嚴重恐切除子宮　及早治療有望生育
子宮腺肌瘤嚴重恐切除子宮　及早治療有望生育

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】女性每個月都得承受出血經痛之苦，其中「子宮肌瘤」與「子宮腺肌症」常被搞混。郭綜合醫院婦產部部長林大欽說明，兩者雖然都是常見的子宮良性腫瘤，但成因與治療方式完全不同。當有嚴重經痛、出血過多等症狀建議及早就醫，隨著醫療進步，現在的婦科手術採取微創，能夠縮短手術時間、縮小傷口，免切除子宮，仍能保有生育能力。

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兩種疾病症狀相似　嚴重恐影響生育、需要切除子宮

「子宮肌瘤」是子宮肌肉層的細胞增生，細胞本身常常發生基因突變，這些細胞增生逐漸形成肌肉瘤，所以整顆肌瘤與周邊組織有明顯界線，好發於35-45歲的女性。

「子宮腺肌症」，為正常細胞被”異位”移行進來的內膜細胞侵犯，連帶其周邊肌肉組織發炎，形成一團腫塊，與正常組織無有明顯界線。因是子宮內膜侵入至子宮深層，也是「子宮內膜異位症」的一種，好發於35-50歲女性。

這兩種疾患相似症狀為經痛、經血多、血塊多，而且有三成機率會同時存在，即使照超音波有時也難以區分。兩者雖然都是常見的子宮腫瘤，但成因不同，治療方法也不一樣。

「子宮腺肌症」傳統手術難切乾淨　而且易傷及內膜

若當症狀變嚴重時，患者務必及早就醫檢查，否則恐影響生育。早期發現可使用口服藥、打針治療，晚了就得需要動手術，增加生產時的風險，甚至需切除子宮！

然而，林大欽表示，「子宮肌瘤」的整顆肌瘤與周邊組織有明顯界線，可靠微創的腹腔鏡手術切除；「子宮腺肌症」卻與正常組織沒有明顯界線，且腹腔鏡手術難以完整切除，加上因病灶與子宮內膜距離極近，手術時容易傷及內膜，如果是保留生育的不孕症手術常需用傳統式剖腹式手術。

「軟組織微波消融術」運用在子宮肌瘤或肌腺症術式

相較傳統剖腹式手術或一般微創的腹腔鏡手術，現今微創手術成為趨勢，包括速潔刀（冷刀）、軟組織微波消融術（微波刀）、高能量聚焦超音波、機器人手臂等治療方式，可依病情嚴重程度與生育需求進行治療。

冷刀適用於子宮腔的腫瘤切除的手術，林大欽說明：「速潔刀它本身是一種不用電燒的冷刀，也是一種比較不傷子宮內膜的子宮鏡的手術，基本上是切除以子宮腔黏膜下的疾病為主，可以治療肌瘤、瘜肉、或腺肌瘤，還有其他的特殊子宮內手術也可能會用到。」

如果是腺肌瘤較為嚴重的患者，而且選擇腹腔鏡保留子宮的手術則建議進一步以微波刀治療，以100度左右的高溫將腺肌瘤「燙熟」萎縮，並以溫度探測針輔助，精準控制 子宮內膜附近溫度，若超過溫度限制機器會自動 停止，可降低內膜受傷機率。若病患合併有肌瘤與腺肌瘤，則可先以腹腔鏡切除肌瘤，接著以微波刀消除腺肌瘤，盡可能保留患者子宮。

林大欽表示，有位不孕症患者進行微波消融，術後隔天照超音波檢查，顯示子宮內膜完整、血液循環良好、消融處成明顯無血流的超音波影像，且整個子宮的形狀已經跟手術前完全都不一樣。

日常保養＋定期追蹤　不用切除子宮還能生育當媽媽

由於肌瘤跟腺肌瘤都與荷爾蒙相關，若當症狀越來越嚴重，患者應避免額外補充月見草、荷爾蒙或來源不明的草藥，雖然能減輕疼痛，但腫瘤生長速度反而變快且不易察覺。

好在肌瘤與腺肌瘤大多為良性腫瘤，林大欽建議想要生育的女性，定期以超音波追蹤，及早發現與治療，並將懷孕計畫提前。例如早期腺肌瘤不嚴重時，可以用藥、打針，接著取出卵子保存，當子宮的健康狀況控制得不錯時，就可以把胚胎放進去，準備懷孕升格當媽媽。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56678

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