子宮腺肌瘤嚴重恐切除子宮　及早治療有望生育

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兩種疾病症狀相似 嚴重恐影響生育、需要切除子宮「子宮肌瘤」是子宮肌肉層的細胞增生，細胞本身常常發生基因突變，這些細胞增生逐漸形成肌肉瘤，所以整顆肌瘤與周邊組織有明顯界線，好發於35-45歲的女性。
「子宮腺肌症」，為正常細胞被”異位”移行進來的內膜細胞侵犯，連帶其周邊肌肉組織發炎，形成一團腫塊，與正常組織無有明顯界線。因是子宮內膜侵入至子宮深層，也是「子宮內膜異位症」的一種，好發於35-50歲女性。
這兩種疾患相似症狀為經痛、經血多、血塊多，而且有三成機率會同時存在，即使照超音波有時也難以區分。兩者雖然都是常見的子宮腫瘤，但成因不同，治療方法也不一樣。
「子宮腺肌症」傳統手術難切乾淨 而且易傷及內膜若當症狀變嚴重時，患者務必及早就醫檢查，否則恐影響生育。早期發現可使用口服藥、打針治療，晚了就得需要動手術，增加生產時的風險，甚至需切除子宮！
然而，林大欽表示，「子宮肌瘤」的整顆肌瘤與周邊組織有明顯界線，可靠微創的腹腔鏡手術切除；「子宮腺肌症」卻與正常組織沒有明顯界線，且腹腔鏡手術難以完整切除，加上因病灶與子宮內膜距離極近，手術時容易傷及內膜，如果是保留生育的不孕症手術常需用傳統式剖腹式手術。
「軟組織微波消融術」運用在子宮肌瘤或肌腺症術式相較傳統剖腹式手術或一般微創的腹腔鏡手術，現今微創手術成為趨勢，包括速潔刀（冷刀）、軟組織微波消融術（微波刀）、高能量聚焦超音波、機器人手臂等治療方式，可依病情嚴重程度與生育需求進行治療。
冷刀適用於子宮腔的腫瘤切除的手術，林大欽說明：「速潔刀它本身是一種不用電燒的冷刀，也是一種比較不傷子宮內膜的子宮鏡的手術，基本上是切除以子宮腔黏膜下的疾病為主，可以治療肌瘤、瘜肉、或腺肌瘤，還有其他的特殊子宮內手術也可能會用到。」
如果是腺肌瘤較為嚴重的患者，而且選擇腹腔鏡保留子宮的手術則建議進一步以微波刀治療，以100度左右的高溫將腺肌瘤「燙熟」萎縮，並以溫度探測針輔助，精準控制 子宮內膜附近溫度，若超過溫度限制機器會自動 停止，可降低內膜受傷機率。若病患合併有肌瘤與腺肌瘤，則可先以腹腔鏡切除肌瘤，接著以微波刀消除腺肌瘤，盡可能保留患者子宮。
林大欽表示，有位不孕症患者進行微波消融，術後隔天照超音波檢查，顯示子宮內膜完整、血液循環良好、消融處成明顯無血流的超音波影像，且整個子宮的形狀已經跟手術前完全都不一樣。
日常保養＋定期追蹤 不用切除子宮還能生育當媽媽由於肌瘤跟腺肌瘤都與荷爾蒙相關，若當症狀越來越嚴重，患者應避免額外補充月見草、荷爾蒙或來源不明的草藥，雖然能減輕疼痛，但腫瘤生長速度反而變快且不易察覺。
好在肌瘤與腺肌瘤大多為良性腫瘤，林大欽建議想要生育的女性，定期以超音波追蹤，及早發現與治療，並將懷孕計畫提前。例如早期腺肌瘤不嚴重時，可以用藥、打針，接著取出卵子保存，當子宮的健康狀況控制得不錯時，就可以把胚胎放進去，準備懷孕升格當媽媽。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56678
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