孩子偷懶不想上學？可能是「懼（拒）學症」　北榮向日葵學園助青少年重返校園

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為幫助受精神和情緒疾患苦惱的青少年，在治療的同時也能順利完成學業，不因疾病耽誤學習、成長，臺北榮總精神醫學部與臺北市、新北市教育局合作，成立全台醫學中心唯一結合醫療與特教，且專屬於精神情緒疾患青少年的復健病房「向日葵學園」。
什麼是「懼（拒）學」症？ 醫師帶你了解！根據研究顯示，嚴重精神疾患，包括思覺失調症、雙極性疾患及重度憂鬱症，皆好發於青春期和年輕成人期，年齡約在13歲至25歲之間。發病後的青少年精神疾病患者，可能會產生「懼（拒）學」的情況。
陳牧宏主任表示，所謂的「懼（拒）學」，廣義而言，指的是因任何情緒或精神症狀而無法入班、就學、上學的青少年，狹義而言，是指以焦慮為核心症狀而無法入班、就學、上學，也就是說有一部分青少年是因為恐懼，而也有一部份是因為不確定的內在原因而無法到校上學。
有鑑於此，臺北榮總精神醫學部，與臺北市與新北市教育局合作成立「向日葵學園」，讓青少年「在醫院上學」，由醫師、護理師、職能治療師、社工師、心理師、特教師、位聘教師一同合作，建立「在醫院就學模式（School in hospital model）」，幫助患者接受治療與特教，避免與社會脫節，免除機構化或退化的可能性。
青少年精神疾病治療 需家庭、醫療、學校三方合作此外，向日葵學園也幫助青少年在治療的同時，能順利完成學業、持續精神復健，在未來人生中，不論升學或工作，皆能無縫接軌，不因疾病嚴重耽誤學習和成長。而高奶奶的孫女也在向日葵學園的協助下，順利考上大學，畢業後也順利進入社會生活、工作。
（圖／李偉強副院長與醫療團隊感謝高奶奶出席分享陪伴治療照護經驗）
精神和情緒疾患的症狀從失眠、焦慮、憂鬱、激躁，進而到妄想、幻覺，甚至暴力、自傷和自殺都是有可能發生的。青少年時期是人生最關鍵的成長時刻，若罹患嚴重精神疾病，學習和人際關係受到影響必然是首當其衝，應協助青少年及早發現、及早治療。
台北榮民總醫院副院長李偉強表示，要協助精神和情緒疾患困擾的青少年，需要家庭、醫療體系、學校及社會資源三方共同參與，提早發現、給予醫療支持，也希望民眾知道這樣的情況都能獲得解決，千萬不要獨自流淚。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56737
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