14歲國三生體重高達124公斤 「4疾病」悄上身

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三高加上中度脂肪肝 124公斤小胖弟「減重針」治療童綜合醫院兒童肥胖防治門診暨小兒腸胃科醫師胡書瑋表示，孩子就診時，發現脖子出現黑色棘皮症狀，安排進行抽血與相關檢查，也發現男學生不僅有三高，甚至已經有中度脂肪肝的情形。一開始先進行飲食與運動衛教並請家長協助，但一個月後回診卻無改善，後續才建議使用減重針劑治療。
胡書瑋說明，使用三個月後，男學生的體重從124.5kg下降到116kg，血壓、血脂與血糖都有明顯的改善，原本脖子黑色棘皮症狀也改善，肝指數也從原本116U/L降到47U/L(正常值為40 U/L)，三酸甘油酯從170mg/dl降到70mg/dl(正常值25-150mg/dl)，尿酸從8.4mg/dl降到7.9mg/dl(正常值為7.0mg/dl)，許多不正常的數值都降到標準值或者接近標準值，讓家長也稍微舒緩了緊張的情緒。
健康體位「85210」 協助過重兒重拾健康小兒腸胃科胡書瑋醫師表示，兒童或青少年體重過重的人數逐年增加，醫院因應需求而開設了「兒童肥胖防治門診」，希望協助家中有過重兒的家長一起幫孩子重拾健康。
童醫院也設計一套維持健康體位的密碼口訣「85210」，8是天天睡滿8小時，健康長高不會胖；5是天天5蔬果，排便順暢精神好；2是觀看螢幕(手機、電腦或電視等3C產品)少於2小時，視力自然好；1是每日運動30分鐘至1小時，快樂長高變聰明；0是減少含糖飲料攝取，多喝白開水，蛀牙肥胖不找我。
孩子須注意飲食、運動 均衡發展睡眠充足胡書瑋指出，很多民眾都聽過台灣俗諺「小時候胖不是胖」的說法，但是這個說法是不正確的，若讀國小仍體重偏重，家長就應該注意孩子的飲食與運動情況，避免疾病找上門，不是吃得越多越好，而是要吃得正確才能夠讓孩子健康長大。呼籲家長，應該從小培養正確飲食觀念，並減少攝取油炸、含糖過多或點心零食等等食物，均衡飲食並睡眠充足，也需要鼓勵並陪伴孩子一起運動，才能讓孩子健康成長並降低疾病發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56727
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