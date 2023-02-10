使用鼻胃管正確照護法！醫：自行更換恐有肺炎風險！

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蕭名彥醫師說明，鼻胃管有兩大功能，第一功能是當病人無法直接由口進食時，例如：口腔有潰瘍、腫瘤或手術等情況，可暫時使用鼻胃管將營養跟水分送到胃部；第二功能則是做為減壓工具，例如腸胃阻塞時，以鼻胃管將胃中食物抽出，避免液體與食物無法排除，造成堆積與嘔吐。
目前鼻胃管材質常見有：
PVC塑膠
硬度較高、價格最便宜，約1-2週需更換一次
矽膠
材質較柔軟，放置時較為滑順舒適，但因材質柔軟較易有纏繞現象，使用時間較長，大約一個月更換一次。
PU（聚氨酯）
PU材質比矽膠更為柔軟舒適，可使用長達2～3個月再更換，但價格更高。
在設計上，又可分為傳統式與兩截式：
傳統式
一條管子外露在鼻外，不小心容易被拉扯拔出、脫落，有些病人會覺得管路外露影響外觀、妨礙社交。
兩截式
將管路分為兩段，外管在鼻腔外進行連接，需要灌食時接上，不使用時可拆除，戴著口罩就不會看到鼻胃管，也不會有外管亂晃，較不影響外出與社交，更不易因拉扯而脫落。
如何挑選合適的鼻胃管？正確使用提升照護品質
蕭名彥醫師建議，首先是考慮使用時間，若是暫時使用，預計一兩週內就可移除管路，那麼對材質就沒有太高要求，或許一般PVC管就可以；如果使用時間較長，例如需要一至兩個月才能移除管路自行進食，那就建議使用比較舒適、可使用較長時間的材質，減少刺激黏膜、過敏、破皮等併發症。若有外出或社交需求的病人，或是較有機會不小心自行拔出鼻胃管的病人，則比較適合兩截式鼻胃管。
開始使用鼻胃管的病患與其家人，必須先了解正確的使用與清潔方式。蕭名彥醫師說明，使用鼻胃管者，每日都要擦拭清潔皮膚、做鼻腔與口腔的清潔護理，並更換固定膠帶。當鼻胃管不小心被拔出時，千萬不可以自行放回，需立刻至醫院由醫師處理，以免誤置於氣管中，造成嚴重肺炎。若要更換新的鼻胃管，也必須由醫護人員執行，不可自行更換。
管灌飲食該注意什麼？使用鼻胃管或胃造口就無法脫離？
蕭醫師也提醒，灌食的飲食必須是均質且打散，以確保管路暢通。市售管灌補充品有計算好的熱量與營養成分比例，容易計算每日所需，通常沒有太大問題。但若是自己製作的食物，則切記要打爛均質，並留意營養與熱量是否足夠。特別需要留意的是，藥物不可與食物混合灌食，因藥物可能會堵塞、結塊，或跟食物產生交互作用。
蕭名彥醫師提醒，鼻胃管只是一種短期輔助工具，若要長期以灌食方式攝取營養，建議改做胃造口取代鼻胃管。以目前歐、美等地區為例，當需要以鼻胃管灌食超過一個月時，通常會建議直接做胃造口，從體表穿洞直接放管子到胃部。以胃造口進行管灌飲食，就不會有使用鼻胃管的常見併發症，例如：刺激黏膜造成分泌物與潰瘍、胃食道逆流、嗆到或吸入等相關問題，在照顧上較容易，病人也能擁有更接近常人的生活品質。
當然，鼻胃管或胃造口並非使用後就終生無法脫離！蕭醫師表示，部分病人在攝取足夠營養、體力變好時，可進行吞嚥復健與訓練，在復健後若能正常經口進食攝取足夠營養，就有機會可以移除鼻胃管或胃造口，不需永久使用。
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