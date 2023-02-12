接高雄黨部主委　朱立倫讚羅世雄有勇氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅世雄說，大家都看到烏俄戰爭很可怕，不要台灣也發生這樣的悲劇，國民黨唯有守住高雄才能守住台灣，要把主席交付任務做到，贏回黨員信任，贏回台灣。
朱立倫則表示，走過辛苦的一年，感謝前任許福明主委努力，在沒資源的時候仍拼到如此，也佩服柯志恩能拚到這樣的程度，國民黨一直在戰鬥，國民黨都贏在家裡輸在票匭，接下來3月的南投立委補選，還是要拜託大家催票投出票來。
朱立倫指出，國民黨缺錢缺人，今天羅世雄很有勇氣，接下高雄市黨部主委，為這個黨犧牲奉獻，考慮自己的人不能做黨的工作，因為光榮卻是別人的，而且一定要無私無我，很多人以為國民黨像以前一樣有錢，現實就是沒錢，一有錢就被民進黨查封，所以更要感謝歷屆主委的奉獻，大家都很偉大。
朱立倫強調，國民黨要走正確的路，就是愛台灣、愛中華民國、愛土地、愛人民，拚好日子、實在做事情，不要像過去只想坐那個位置，現在的百姓希望安定、幸福、繁榮過日子，兩岸當然要和平，和國際做朋友。
朱立倫說，夏立言副主席現在也在大陸交流，但民進黨一直抹紅抹黑，這趟是去替弱勢產業、農產品幫忙，至少和緩兩岸氣氛，一定有正面影響，民進黨是希望兩岸交惡對抗，都是為政治目的，國民黨是交流，大家一定要堅持團結一致才能勝選，提對的人過好日子。