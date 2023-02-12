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接高雄黨部主委　朱立倫讚羅世雄有勇氣

▲國民黨高雄市黨部在今（12）天舉行新春團拜，黨主席朱立倫和新主委羅世雄都到場。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
▲國民黨高雄市黨部在今（12）天舉行新春團拜，黨主席朱立倫和新主委羅世雄都到場。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨高雄市黨部主委許福明在去年底請辭，在國民黨秘書長黃健庭主導下，黨中央屬意前立委、柯志恩的表弟羅世雄接任，國民黨高雄市黨部在今（12）天舉行新春團拜，黨主席朱立倫除了到高雄參與，也向黨員介紹這位新主委，讚羅世雄很有勇氣，強調國民黨堅持團結一致才能勝選，提對的人，大家一起過好日子。

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國民黨高雄黨部新任主委羅世雄今年54歲，父親是前國民黨立委羅傳進、柯志恩表弟，曾當選第五、第六屆立委，後擔任行政院南部聯合服務中心執行長，近年則淡出政壇經營家族的經營的和春技術學院。

羅世雄說，大家都看到烏俄戰爭很可怕，不要台灣也發生這樣的悲劇，國民黨唯有守住高雄才能守住台灣，要把主席交付任務做到，贏回黨員信任，贏回台灣。

▲國民黨副主席夏立言現在在大陸交流，朱立倫痛批民進黨一直抹紅抹黑。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
▲國民黨副主席夏立言現在在大陸交流，朱立倫痛批民進黨一直抹紅抹黑。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
朱立倫則表示，走過辛苦的一年，感謝前任許福明主委努力，在沒資源的時候仍拼到如此，也佩服柯志恩能拚到這樣的程度，國民黨一直在戰鬥，國民黨都贏在家裡輸在票匭，接下來3月的南投立委補選，還是要拜託大家催票投出票來。

朱立倫指出，國民黨缺錢缺人，今天羅世雄很有勇氣，接下高雄市黨部主委，為這個黨犧牲奉獻，考慮自己的人不能做黨的工作，因為光榮卻是別人的，而且一定要無私無我，很多人以為國民黨像以前一樣有錢，現實就是沒錢，一有錢就被民進黨查封，所以更要感謝歷屆主委的奉獻，大家都很偉大。

▲國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
▲國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
朱立倫強調，國民黨要走正確的路，就是愛台灣、愛中華民國、愛土地、愛人民，拚好日子、實在做事情，不要像過去只想坐那個位置，現在的百姓希望安定、幸福、繁榮過日子，兩岸當然要和平，和國際做朋友。

朱立倫說，夏立言副主席現在也在大陸交流，但民進黨一直抹紅抹黑，這趟是去替弱勢產業、農產品幫忙，至少和緩兩岸氣氛，一定有正面影響，民進黨是希望兩岸交惡對抗，都是為政治目的，國民黨是交流，大家一定要堅持團結一致才能勝選，提對的人過好日子。

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