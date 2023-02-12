弔唁星雲大師　朱立倫：三好、四給、五和深植人心

國民黨主席朱立倫今（12）日前往佛光山，弔唁佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師。他表示，2015年曾到佛山光敬謁大師，大師曾開示有黨無我、無私無我，也是給他最大的受益。朱立倫也提到，星雲大師的三好、四給、五和，更是深植人心。
記者翁子竣／台北報導
朱立倫今下午赴佛光山弔唁星雲大師。他會後受訪指出，星雲大師一生為人間佛學，將所有佛教真理傳到民間且深植人心，其教化全民與對他們的所有開示，都是對這個社會最大貢獻，星雲大師的三好、四給、五和，這幾項更是深植人心。
朱立倫提到，他2015年曾到佛光山敬謁，星雲大師曾開示盼有黨無我、無私無我，大家能為社會來奉獻，這是給他最大的受益。另外，朱立倫強調，大師遺訓也是國民黨要最重視的一句話，「大師說問我一聲何所求、平安幸福照五洲」，他們要為全民平安幸福努力，也盼兩岸和平、全民幸福。
此外，針對台北市長蔣萬安出席二二八家屬面對面，朱立倫說，曾經走過過去悲痛，讓他們知道全民和平更重要，所以才叫和平紀念日，不管各族群不同信仰，甚至是不同國家，大家都能和諧、和平，帶給民眾更和平的生活，這才是最重要的。
朱立倫說，相信蔣萬安、國民黨同仁包括他本身，都會持續努力讓這些傷痛走過，讓下一代能更和平且和諧。