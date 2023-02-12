宋濤歡迎「反台獨」綠營人士訪中 陳亭妃：為何要放棄？
國民黨副主席夏立言率團訪中，並於日前會面新上任國台辦主任宋濤，而宋濤也不忘向綠營人士喊話，稱只要認同九二共識、反對台獨，大陸都願意接觸也歡迎來訪。對此民進黨立委陳亭妃今（12）日反嗆，台灣本來就是主權獨立國家，有自己的護照、總統與制度，「為什麼要放棄台獨？」
記者陳威叡／台北報導
對此宋濤歡迎綠營人士來大陸訪問，但前提是只要認同九二共識與反對台獨。陳亭妃表示，自己百思不得其解，國民黨為何要配合中國做大外宣，認為夏立言訪中最終目的，就是要讓中國說嘴，讓中國把所有的責任都推給民進黨政府。
陳亭妃說，台灣本來就是一個主權獨立的國家，有自己的護照、自己的正副總統、自己的制度，反問「為什麼我們要放棄台獨？」
陳亭妃表示，全世界都看到台灣國防與團結的力量，而且中共總書記習近平對九二共識新的解讀，就是所謂「一個中國台灣方案」，國民黨要去認同一中或統一，這不是台灣共識，更不是台灣人民所要的。
陳亭妃指出，夏立言的所有動作就是在配合中國大外宣，企圖把所有的責任全部壓在民進黨政府上，這就國民黨真正的目的，認為此舉非常惡質，國民黨應該要給台灣人民一個交代。