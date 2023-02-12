視網膜吃拉麵攪拌草莓蛋糕！炎亞綸看傻：根本邪門歪道
海外旅遊門戶大開，明星、藝人們幾乎全員奔向日本度假，網紅視網膜分享日式美食，讓網友跟著朝聖，感受當地與眾不同的料理，他今（12）日在社群平台竟然曬出一碗擺上草莓蛋糕的味噌拉麵，酸甜滋味與濃厚香味的拉麵混合，產生一種不可思議的美味，讓粉絲都看呆了，連品嘗過各種奇特披薩口味的美食達人炎亞綸都不忍直視，直呼「我哭了」、「香菜遠比這種邪門歪道正確！」
記者江芷稜/綜合報導
到關西旅遊的視網膜，在臉書表示看到草莓蛋糕被丟進拉麵裡，變成一個血淋淋的蛋糕，感覺很不可思議，他邊吃邊把蛋糕攪進拉麵裡，味道居然頗適合，他品嘗後發表感想是，「這個吃起來不可怕，草莓蛋糕的味道其實不搶戲，反而把拉麵湯頭的味道弄得很神奇（稱讚意味）」。
這段出乎意料的菜色，讓上萬網友嘖嘖稱奇，好友炎亞綸直說這個味道不可能好吃，「香菜遠比這種邪門歪道正確」，還有很多哈日族反彈，表示「真的看到還是很衝擊，我不行」、「我寧可吃香菜」、「願意吃下去的人很有勇氣」，視網膜則透露該店生意非常好，其實吃下去都混在一起，歡迎大家加入邪教，有網友貼出這家店去年的限定口味是拉麵加蛋捲冰淇淋，非常顛覆大家的想像。