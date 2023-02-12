57歲劉嘉玲曬誘人曲線！皮膚白皙凍齡 網誇：羨慕梁朝偉
今年57歲的港星劉嘉玲，銀光幕前作品少了，更樂於享受日常生活，近日和好友們前往馬爾地夫度假，難得曬出泳裝照，躺在吊床上做日光浴，展現性感火辣的曲線，皮膚白皙緊緻，外貌依舊年輕貌美，讓網友羨慕不已，感慨這退休生活真是享受，也很羨慕梁朝偉有個外表超凍齡的老婆。
記者江芷稜/綜合報導
劉嘉玲熱愛運動，喜愛跑步、滑雪、騎單車的愜意生活，她和梁朝偉結婚後，經常分居不同地區，也不影響兩人感情，她近年接手老公的經紀人工作，經常分享梁朝偉的作品及出席影展的側拍，讓影迷相當滿足，笑稱她是最資深的站姐，讓社恐的梁朝偉經常出現在粉絲眼簾裡。
她近日在發文，曬出到海島國家度假的美照，身穿高衩連身泳衣，大秀緊緻火辣曲線，身上絲毫沒有贅肉，優雅躺在吊床上的模樣，看來相當自在，完美曲線與白皙肌膚看不出已有57歲年紀，她開心寫下「心態好，一切都好！周末愉快」。網友們則稱讚「這身材太厲害了」、「根本就是少女」、「哪個男的不愛劉嘉玲啊」，美人結合美景當前，相當賞心悅目，熟女魅力依舊。
劉嘉玲還加碼曝光跟張學友一起合唱《你最珍貴》的畫面，61歲的歌神兩鬢略為斑白，好朋友互相依偎著合影，也彼此開玩笑，張學友笑稱「你玩一下就好了，唱歌不適合妳」，她也回說「你唱歌好啦，演戲不適合你」，不過張學友頗有自信，自嘲放棄演戲了，「不過除了喜劇，我適合做喜劇，哈哈」，好友互虧相當逗趣。