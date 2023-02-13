星雲大師圓寂讚頌典禮　蔡英文頒褒揚令

佛光山開山宗長星雲大師日前圓寂，在今（13）日舉辦讚頌典禮，國內外約有750輛遊覽車，逾3萬信眾湧進佛光山，送星雲大師最後一程，總統蔡英文上午到現場親自頒發褒揚令，行政院長陳建仁、內政部長林右昌、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁也到場致意，國民黨黨主席朱立倫則現場頒發最高榮譽實踐一等獎章給星雲大師。
記者鄭婷襄／高雄報導
星雲大師圓寂讚頌典禮今日在佛光山雲居樓舉行，總統蔡英文在行政院長陳建仁、內政部長林右昌、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁的陪同下，在上午9點到達會場，並頒發褒揚令，表彰星雲大師篳路藍縷草創高雄佛光山，標揚「文化、教育、慈善、共修」宏旨，倡提「做好事、說好話、存好心」嘉舉。
高雄市長陳其邁也頒發高雄市榮譽市民證書，感謝星雲大師長期為宗教、文化、教育及慈善等事業的奉獻及服務，並致力從事國際交流活動，傳播「人間佛教」至全球五大洲，貢獻良多；國民黨主席朱立倫則頒發最高榮譽實踐一等獎章給星雲大師；隨後現場唱香讚（佛光讚、心經、摩訶般若波羅蜜多）、星雲大師行狀影片、三寶頌，接著各界代表向星雲大師追思致敬，包括前副總統呂秀蓮、前高雄市長韓國瑜、長庚醫院名譽院長陳肇隆、前立法院長王金平、郝龍斌、吳伯雄、楊秋興等人均到場致意。
佛光山宗委會主席心保和尚也代表佛光山向各界致意、感謝，心保和尚說，感謝大家從各地遠道而來，大師說「如果大家心中有人間佛教、時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼」，祈願大家未來都能在人間佛教的大道上繼續精進。
而在讚師偈、惜別歌，大眾向星雲大師行三問訊禮、法眷向恩師真身頂禮九拜後，最後星雲大師的法體真身進行最後一次巡山，巡山完畢將發引至台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），下午返回佛光山，永久安葬於萬壽園。