林志穎傷後首復出！化身白馬王子唱金曲 林心如按讚力挺
男神回來了！48歲的不老偶像林志穎去年7月遭逢重大車禍，在眾人搶救下挽回性命，歷經半年低調休養，身體恢復神速，昨（12）日驚喜現身代言品牌的春酒晚會，清唱招牌歌曲《17歲那年的雨季》，這是林志穎車禍後的首次公開行程，讓全場員工嗨翻了，他開心在臉書分享照片，感謝歌迷支持，「好久不見，謝謝你們依然這麼熱情」。
記者江芷稜/綜合報導
林志穎去年獲邀代言該品牌，與舊愛林心如、侯佩岑同台，一時蔚為話題。歷經傷後復出，更是一大驚喜，事前廠商保密到家，秀出當晚四大男神擔任嘉賓的看板，只寫道李聖傑、畢書盡、陳勢安和超級巨星神祕登場，最後林志穎突然蒞臨現場，讓觀眾興奮到尖叫不已。
全身白色系西裝的林志穎，以白馬王子姿態亮相，看起來氣色頗佳，他笑稱自己按照三餐狂喝保健食品，幫助身體快速復元，笑問觀眾「我看起來跟以前沒有不一樣吧」，獲得觀眾肯定答案，開口清唱招牌金曲《17歲那年的雨季》，他開玩笑說聽過的人應該有點年紀了，並親切跟現場歌迷擊掌，互動相當熱絡。睽違半年後，林志穎宣布正式復出，在臉書發文讓網友相當感動，連舊愛林心如都按讚力挺。
林志穎工作室表示，他昨日參加這次活動主要是透過晚會宣布續約代言的產品，很開心廠商能夠繼續找他代言，因爲林志穎復健過程中都有飲用代言產品，修復效果還不錯，趁著這次出席的機會謝謝廠商照顧。春酒現場人數超過3,000人，他一開始的心情非常忐忑不安，因爲很久沒有出席這麼多人的活動，大家現場鼓吹他清唱《17歲的雨季》，他打趣說雖然很久沒唱，但還好沒唱走音，很開心現場所有人給自己滿滿的祝福，「他看到大家很開心，自己也覺得還不錯，體力有慢慢恢復，聲音還是有些許沙啞，努力在調養中，也希望回到之前的狀況」。