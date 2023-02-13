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特企／全國電子空調早販好禮搶先GO　早鳥再享免費場勘

▲家電節能補助最高5000元，空調滿額全國電子再送1000點 LINE POINTS。（圖／品牌提供）
▲家電節能補助最高5000元，空調滿額全國電子再送1000點 LINE POINTS。（圖／品牌提供）

本報訊

近來天氣變化大，人家說「春天後母面」，尤其在入夜後溫度容易驟降，沒有「暖氣」空調稍微調適一下，實在會睡得很不舒服，影響了睡眠品質及晨起時的精神；另外一方面，爸爸媽媽們也會擔心半夜孩子踢被著涼，咳嗽鼻水通通來，又要看醫生吃藥，看了就好心疼。

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因此，家家戶戶都安裝一台四季皆宜的冷暖空調，已經是必然趨勢。想找好空調好服務，同時又想省荷包，其實一點都不難！全國電子祭出「全民有禮！空調早販好禮搶先GO，早鳥再享到府免費場勘」的服務，更有10大好禮。不僅裝好空調，享受好服務，守護家人的睡眠品質還能滿載而歸！

1. 政府家電節能，補助最高5000元，買空調揪趁現在，先買先贏先拿補助。

2. 空調原廠好禮，大金空調最高現折5000元，富士空調還有好禮雙重送最高現折四千再拿好禮多選一。

3. 綁定全國電子LINE好友，立即預約空調免費場勘，即刻享有專人到府服務。

4. 2/11-2/28購買空調滿額完成安裝並填寫滿意度問券，送1000點LINE POINTS。

5. 2月空調滿萬現折千，買越多折越多。

6. 周末環保日，綠點商品回饋最高2000元。

7. 2月填寫Google 五星好評買空調滿額加碼送100點LINE POINTS。

8. 空調獨家享 dyson、honeywell、Sharp 清淨機優惠加價購，讓你擁有好空氣。

9. 到全國店子買空調享尊榮空調總統級精緻安裝。

10. 貼心的售後空調8年免費延長保固服務。

空調早販搶先GO！多重好康全民有禮誰都不失手。經濟實惠的價格、高CP值的服務，讓消費者對全國電子一直都是好評滿滿口碑推薦。從補助及回饋，到送點數送好禮，還有8年的延長保固，體貼消費從不手軟的全國電子，為得就是讓消費者用得開心滿意，能夠好好的照顧全家人的生活品質。

擁有一台四季皆可以使用的冷暖多功能空調，兼顧除濕、送風等機能，在台灣這個相對多雨悶熱的環境中特別需要，不只入夜睡覺使用，甚至在白天也可以。加上現在多以「節能省電」設計，在正常使用的情況下，消費者無需擔心過度高昂的電費。而每到夏季就會出現大排長龍預約安裝、清洗空調的消費者，因此趁著現在入手的好時機，趕緊前往全國電子逛一逛，搭配10大禮遇，取得優惠先機，同時獲得更優異的居家空氣品質，大人小孩都開心。

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