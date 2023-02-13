雲豹能源開春兩周股價漲25%　業績發表會強勢來襲

雲豹能源在通過證交所創新板上市案後，將於2月14日情人節當天舉行上市前業績發表會，旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務，更屢次結盟國際夥伴，發揮「強強聯手、共創雙贏」之綜效，力拚成為「綠能界波克夏」。
雲豹能源成立於2016年，資本額為新台幣11.27億元，早期專注於太陽光電，自2021年成功轉型為再生能源整合型平台服務商。雲豹能源總經理趙書閔說：「我們在綠能產業界以獨有的『重資產、輕量化』創新模式經營，如同波克夏多元經營並強化綠能版圖。我們懂得截長補短，以強強聯手方式結盟各領域優秀夥伴，持續推升營收表現創下新紀錄，讓投資人『豹』有感。」
雲豹能源2022年上半年合併營收高達新台幣19.6億元，較去年同期2.08億元成長844%，本業獲利(營業利益)為2.98億元，已超越2021年全年(2.34億元)，且較前一年全年度增長27%，營收與本業獲利雙雙創新高。2022年全年度合併自結營收新台幣63億元，創史上新高，經營成效及營收獲利亮眼，法人推估，全年EPS上看4元。
依照國發會公布「2050淨零路徑規劃」，從政府到民間企業正全力朝淨零碳排邁進，已預見未來30年之綠能商機。雲豹能源將持續拓展多元化再生能源，靈活提供再生能源整合、售電規劃服務，隨著未來綠能產業持續穩定成長，法人看好雲豹能源營運表現樂觀可期。
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