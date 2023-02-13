特企／單親媽媽邂逅生麗國際　逆轉困境開啟嶄新人生

出生在雲林鄉下，兒時因父親經商失敗，家裡龐大的經濟壓力打退了繼續升學的渴望，加上偏鄉就業機會不多，因此國中畢業就離鄉背井到台北找工作，但無奈學歷不高導致求職路屢屢碰壁，生活入不敷出已是日常，更不敢談夢想。在適婚年齡進入家庭，原以為找到了人生避風港，卻在生活逐漸穩定時碰上先生外遇，因此選擇帶著年幼的孩子淨身出戶，成為了別人口中的單親媽媽。
面對接踵而至的房租、小孩學費等財務壓力，更讓愛美的她一夜間老了好幾歲，肌膚蠟黃毫無光采，求醫無門滿臉盡是雷射失敗的痕跡。因緣際會下，經由朋友介紹「生麗國際」，透過旗下保養品改善肌膚問題之外，也逐漸認識傳直銷這種嶄新的創業模式，以及背後所帶來的商業價值。
「以前覺得開店很困難，遇到生麗才知道，原來黃金店面就在自己的臉上。」李君君榮譽顧問笑著回憶，此話果真不假，朋友看見她如今散發迷人自信光彩，紛紛主動詢問是使用什麼保養品。因為簡單的相信，讓她了解原來經營生麗不看家世、年齡、性別，不需要經驗也不用大筆資金，只要願意付出時間努力學習，就能朝著目標邁進築夢踏實。
生麗國際集團自2002年創立，為全國前16大傳直銷知名品牌，穩健實力走過21餘載。生麗國際致力研發無香精、無定香劑、無色素、適合敏弱肌的專業保養品，與以人為本的保健營養食品。不僅每項產品皆具第三方SGS檢驗合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，其中6A高效鎖水防曬霜，更蟬聯「SNQ國家品質標章」最高榮譽肯定，締造年年銷售破萬支的輝煌紀錄。
在後疫情時代，生麗國際集團之所以能在美的領域持續領跑，關鍵在於品牌實力與認同感。除了高品質的產品及獎金福利制度，亦秉持「感恩，讓心變得更富有」的企業初衷，啟動一系列社會關懷行動，迄今累積善款已超過新台幣7500萬元，合作對象包含家扶基金會、勵馨基金會、臺大兒童醫院、桃園安家實物銀行等。也因發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，先後獲頒總統蔡英文「愛心企業-特別感謝獎」，以及桃園市長感謝狀，亦榮獲2022年「國家品牌玉山獎-傑出企業」。正是因為這份手心向下的善念，讓生麗國際不僅累積千千萬萬的美麗見證，亦感動了每一位曾經在社會角落奮鬥的夢想實踐家們。
未來，生麗國際集團將致力深耕美的事業，提供最適切的呵護，同時追求第三方公信國家級標章認證。持續推動品牌年輕化、數位化，翻轉直銷印象，拉近與年輕世代的距離，鼓勵更多想兼顧家庭的斜槓追夢者願意透過「分享美」的方式，勇於跨出舒適圈，開啟一段嶄新的幸福富麗人生。
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