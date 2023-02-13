Omicron亞型變異株增82例！境外再檢出一例「XBB.1.5」
中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增82例Omicron亞型變異株確定病例，分別為55例本土個案( 33例BA.2.75、14例BA.5、8例BQ.1)及27例境外移入( 10例BA.2.75、5例BA.5、5例XBB、4例BQ.1、2例BF.7、1例BA.2)。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,569例、BA.2為1,035例、BA.2.75為177例、BF.7為158例、BA.4為104例、BQ.1為56例、XBB為38例；另累計本土確定病例：BA.5為1,628例、BA.2為2,540例、BA.2.75為140例、BQ.1為37例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。
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指揮中心表示，針對國內境外移入之27例個案，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今(2023)年1月26日至2月2日。其中檢出10例BA.2.75個案分別自泰國、馬來西亞、新加坡及韓國(各2例)，日本及越南(各1例)移入；5例BA.5個案分別自中國(3例)，土耳其及日本(各1例)移入； 5例XBB個案分別自馬來西亞2例，加拿大、英國及新加坡(各1例)移入；4例BQ.1個案分別自日本2例，加拿大及泰國(各1例)移入；2例BF.7個案分別自中國及韓國(各1例)移入；1例BA.2個案自泰國移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年2月8日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株約佔53.9%，BA.2及其衍生變異株約佔12.6%，另重組變異株佔比總計上升至24.6%，以XBB.1.5變異株為主；各Omicron分支變異株中以BQ.1.1、BQ.1及XBB.1.5變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2及XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：孫唯容）