「我兒子不是遲緩兒」！女星陪做3件事：跟上同齡腳步
32歲本土劇女星陳子玄，自2017年產下兒子「恩恩」，就時常在社群平台分享媽媽經。不過今（13）日陳子玄就透露，由於兒子出生沒多久就患有喉頭軟化症、癲癇等症狀，導致恩恩發展比同齡孩子還要慢，但在她的細心陪伴下，恩恩已經能成功跟著其他孩子們快樂成長，故事也讓大家相當感動。
娛樂中心/綜合報導
陳子玄在臉書透露，其實身邊有很多朋友、同事常常關心詢問，「恩恩身體狀況現在還好嗎？」、「恩恩的發展都正常嗎？」、「恩恩遲緩的問題…」但她充滿感激的心情與大家宣布，「恩恩已經跟上同齡孩子的腳步囉！請大家不用擔心喔！」
她解釋，「出生一個月的恩恩因為喉頭軟化症 、舌頭後倒在榮總做了手術治療，戴著呼吸器長達六個月 ，接著便診斷出癲癇 （腦袋不正常放電），照著醫師指示開始服藥至快三歲大因恢復良好而停藥。」
恩恩也在這期間不斷復健、上語言治療課、職能治療課，所幸最終成果非常好，「恩恩非常努力也恢復的很好！加上去了幼稚園，接受了許多新的刺激，跟著同齡孩子一起成長，現在已經是一個聰明活潑鬼靈精怪的孩子了！」
即便一路走來艱辛又難熬，但作為母親的陳子玄仍非常感動，「謝謝有家人幫忙照顧與分擔，恩恩才會平平安安健健康康的！最感謝的就是阿嬤了，也謝謝恩恩一直很努力喔～你最棒！你是我的驕傲。」（編輯：詹鎰睿）