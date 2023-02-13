女星老公偷吃！外遇對象同住屋簷下 驚人內幕成20年陰影
資深女星蔣萍年輕時不顧家人反對，嫁給年長15歲的老公，事後她在《新聞挖挖哇》自曝離婚內幕，竟是老公瞞著她出軌，對象還是親媽媽，前夫還放話「一次能搞定你們母女」，讓她不敢置信，去找母親對質卻被甩門，最後只能離婚收場，而這件不倫事件成了她內心20年的陰影。
記者江芷稜/綜合報導
蔣萍表示，婚後7年與老公沒有親密接觸，她感覺有點不對勁，甚至遇到一位精通命理的鄰居告訴她「你老公外遇已經半年」，她忍不住去找老公質問，未料前夫沒有隱瞞，還直言對象就是她媽，「我一次就可以搞定你們母女2個人」，讓她相當震驚。
而歸究原因，竟是母親僅年長老公7歲，年紀相差不大，媽媽經常手腳痠痛，老公幫忙按摩，沒想到按著按著就上床了，最誇張的是，老公跟親媽床戰當下，蔣萍人就在客廳餵小孩，3人同在屋簷下，卻發生不倫事件，老公還宣稱「如果我不這樣子做的話，妳媽就會去找別人」，讓她事後潸然淚下。
蔣萍得知真相後，也不敢告訴爸爸，儘管前夫立刻跟媽媽斷了聯絡，但這段婚姻也走不下去，最後依舊離婚。而前夫告訴她離奇真相，就是媽媽想要偷吃的原因，竟是忌妒蔣萍家庭美滿，有老公、小孩，覺得女兒很幸福，感慨自己婚姻很辛苦，才會找上女婿當對象，這段描述也讓來賓覺得不可思議。