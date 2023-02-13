股匯齊挫！新台幣連8貶收30.238元、重貶1.02角
在美國公布最新通膨數據前夕，台北股、匯市今（13）日同步收黑，新台幣兌美元終場收30.238元，較前一交易日重貶1.02角，不僅已連續8個交易日收貶，更是兔年開市以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量9.48億美元。
記者顏真真／台北報導
隨著美國聯準會（Fed）多位官員接連表態持續升息，以壓制通膨的立場，引市場對強化升息的擔憂，市場甚至預估3月及5月利率會議將再各升息1碼，之後維持利率不變，直到年底或明年初才會降息，這樣的預期不僅壓抑股市，更讓市場將焦點聚集在即將公布的美國1月消費者物價指數（CPI）數據上，美元指數也升至103.7附近。
而在美元走揚下，亞洲主要貨幣兌美元也持續疲弱，韓元今日終場收貶在1277.30兌1美元，日圓兌美元也進一步貶至132.34價位，而人民幣中間價及離岸人民幣兌美元也都貶值。
鎮在連續7個交易日收貶後，新台幣兌美元今日續貶，以30.19元、貶值5.4分開出，隨著亞幣兌美元表現疲弱，加上台股開低走低，終場下跌42.37點，外資亦在台股賣超新台幣54.72億元，新台幣進一步貶破30.2元，一度來到30.254元，貶值了1.18角，終場收在30.238元，貶值1.02角，不僅已連續8個交易日收貶，更是1月30日兔年開市以來收盤新低價。