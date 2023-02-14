特企／ELLE風格路跑「超強聯名運動禮」　首度北高接力

ELLE Taiwan今（2023）年將於4/22(六)在高雄夢時代大道、4/29(六)在台北大佳河濱公園舉辦「ELLE Run with Style風格路跑」，每年持續提倡女性身心健康的重要性，同時鼓勵展現自我穿搭的風格。作為許多關注時尚新知的民眾心中一年一度的運動盛會，自2015年起舉辦至今已邁入第9年，每年皆搭配有不同主題，致力帶給跑友們更美好的活動體驗，每年現場除了熱情參與的眾多跑友，不乏多位藝名人到場共襄盛舉，因此ELLE風格路跑更享有「全台最時尚的路跑活動」稱號。
2023年ELLE風格路跑以全新、充滿活力的年度代表色「Viva Magenta萬歲洋紅」為主色調，象徵著別具風格的生活Stylish、永續的新願景Sustainable，分享的內在力量Sharing，為體現這三個S的價值，將首度連續舉辦台北、高雄兩場賽事，與大家在後疫情時代重新擁抱彼此，再次無拘無束的自由奔跑在城市賽道上。
知名永續時尚設計師周裕穎首次路跑聯名獻給今年ELLE風格路跑，與ELLE共同打造超強運動風格好禮。風格路跑上衣以充滿活力的配色結合律動的幾何線條，搭配回收塑料製成的環保布料，設計出別具心裁的上衣，圖形中更融入My Life is My Art字句，呼應 ELLE的Stylish 精神，ELLE相信風格自造，每個人都可以創造出屬於自己的風格生活，每種生活風格都像是獨一無二的藝術。每年廣受好評的年度限定款ELLE 風格路跑紀念毛巾，延伸賽衣設計，讓有速度感的運動毛巾成為最時髦單品。
此外，更特別推出限定款雙層襪及運動鞋收納袋。雙層襪風格獨具的配色以及層次感的設計，除了可搭配今年聯名賽衣外，絕對是日常運動穿搭的最佳配件；運動鞋收納袋，也融入My Life is My Art字句，輕便實用，無論上健身房或外出旅行，絕對都是最具風格的收納單品！
除了環保的賽衣外，今年完賽獎牌首次跨界與一卡通合作，讓獎牌賽後不再束之高閣，可隨身帶著象徵你勇於挑戰的精神表彰，享受一卡通帶來的便利風格生活。台北、高雄活動現場的補給站採用foopak無塑紙杯，以天然可分解的材質減輕環境的負擔，以環境友善的方式為辛苦的跑者們補充水分；此外，本次賽事全面採用電子證書，安排接駁交通車並鼓勵跑友共乘；連續第二年與環保手作品牌RE:NEW研舊所合作，活動後將現場帆布回收，再製為環保又時尚的限定款包款，一同打造永續時尚風格。
北高ELLE風格路跑皆設有5K與10K賽段，無論是剛想開始運動的你、想挑戰看看自我極限的你，又或是想與三五好友們一起來場晨間風格聚會的你，都千萬不可錯過，一起到場分享自在運動揮灑汗水的喜悅感！除了報名活動獲得的眾多精美好禮，活動網站也規劃有幫助大家發掘自我風格類型的「我的風格自造機」線上互動遊戲，即日起至4/30止，完成測驗任務並分享活動，還有機會抽中五星級飯店住宿券、攜帶式迷你音響、運動手表等多項大獎，讓ELLE成為你的最佳風格神隊友！活動現場市集也將邀請環境生態團體及永續理念品牌帶來富含知識與互動的活動，創造個人風格之餘也用彼此的力量讓我們居住的環境更美好！
2023最具風格的時尚路跑ELLE Run with Style，首度舉辦北高兩場，4/22高雄夢時代大道、4/29台北大佳河濱公園，大家快去報名！一起在城市賽道上自由奔跑！
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