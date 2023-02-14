艾美獎主持人Erica Olsen情人節訪台　盼吸引北美旅客

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觀光局表示，Erica Olsen此行將從繁華的台北開始，前往歷史悠久的台南和港口城市的高雄，最後在世界知名的阿里山國家風景區觀賞春季限定的櫻花及日出美景。重點行程還將穿著旗袍漫遊古色古香的台南，體驗復古風情以及搭乘全台第一輛美食巴士，感受車上用餐遊覽信義區夜景的創新旅遊方式。
Erica Olsen將能完整體驗台灣的自然、人文、美食等各面向，並在其主持的節目《Inside SoCal》中分享台灣之旅體驗及發現，3月鎖定美國南加州的KCAL及KCBS TV準時觀看，北加州灣區也可以透過「Travel Tuesday」觀看Erica Olsen介紹台灣的美景。
觀光局局長張錫聰表示，很高興能邀請Erica Olsen訪台，疫後北美市場對於亞洲旅遊需求強勁，台美航班也快速增班以反應市場需求，將持續針對不同族群加強行銷，相信此次邀請美國主流媒體探訪台灣新體驗，將能增加台灣形象在北美曝光。
張錫聰說，全球受COVID-19疫情影響日常生活與跨境移動旅遊，台灣在各界與全體民眾配合政府政策努力下，將疫情影響降至最低，也自2022年10月13日起開放邊境，2022年來台旅客突破88萬人次，入境觀光復甦超出設定目標，自舊金山和洛杉磯起飛直航台灣的航班已恢復到疫情前的7至8成，預計今年第2季將再增加班次，搭配星宇航空開航北美航線，北美市場旅客來台成長可期。