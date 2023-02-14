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防疫有功！周志浩升衛福部常務次長　疾管署長交棒莊人祥

▲今（14）日衛福部長薛瑞元宣布，由疾管署署長周志浩接任常務次長，疾管署副署長兼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥升任署長。（圖／記者許若茵攝，2023.02.14）
▲今（14）日衛福部長薛瑞元宣布，由疾管署署長周志浩接任常務次長，疾管署副署長兼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥升任署長。（圖／記者許若茵攝，2023.02.14）

記者許若茵／台北報導

衛福部前常務次長石崇良2月6日接任健保署長，常務次長一職懸缺至今。今（14）日衛福部長薛瑞元宣布，由疾管署署長周志浩接任常務次長，疾管署副署長兼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥升任署長。

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健保署年前發生健保資料外洩事件，檢調現在仍在偵辦中，前健保署長李伯璋於1月31日卸任，並由石崇良接任。

今上午10時，薛瑞元表示，周志浩畢業於臺北醫學院牙醫學系，並攻讀國立臺灣大學公共衛生學系碩士、美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士，專長疾病管制、公共衛生，疫情期間引導疾管署同仁，也在指揮中心擔任疫情監測組組長，付出許多心力，因此推薦周志浩擔任常務次長，並獲行政院同意。

周志浩具有彰化縣芳苑鄉衛生所牙醫師、高雄市立大同醫院住院醫師、行政院衛生署科員、行政院衛生署檢疫總所科長、臺北市政府衛生局主任、臺北縣政府衛生局技正、副局長、局長、行政院衛生署疾病管制局副局長、衛生福利部疾病管制署副署長、代理署長、副署長，並從2016年接任署長。

薛瑞元也提到，疾管署署長交由莊人祥接任，莊人祥為陽明醫學院醫學士、國立陽明大學公共衛生學碩士、美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士，並曾擔任國立陽明大學醫學系社會醫學科講師、助教、國立陽明大學衛生資訊與決策研究所副教授、行政院衛生署疾病管制局副研究員、衛生福利部疾病管制署副署長、中華民國中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人。

薛瑞元提到，兩位都是學有專長，在防疫控制上有很好的成績，讓台灣免於傳染病的侵襲，恭喜兩位，期待兩位持續積極發揮，協助衛福部執行政策。

薛瑞元也說，指揮中心工作逐漸進入收尾階段，指揮中心職位基本上不會改變，周志浩仍然會持續擔任疫情監測組組長，莊人祥也會持續任職社區防疫組組長，並沒有調整。

過去人事案並無如此盛大召開記者會，薛瑞元透露，這次是因為有許多媒體關心，「簡單來說我電話接不完」，因此今日宣布，與外界猜測也並無太大差異，對這兩位有很大的期許，他也說，有開玩笑對周表示「你必須要走出舒適圈」，周長年致力於疾病管制，現在擔任常次，需要涉及業務更廣泛，但也對周深具信心，莊升任後也會駕輕就熟，對兩位都非常有信心。

對於次長督導業務分際，薛瑞元表示，周將督導防疫工作、國健署業務，健保業務會交由衛福部次長王必勝，其他一些相關司署督導業務，內部會再做一些調整。

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