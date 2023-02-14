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巷仔內／周志浩、莊人祥升官　防疫五月天如今處境大不同

▲防疫五月天成員如今成員處境大不同，有人升官，有人淡出幕前。（圖／指揮中心）
▲防疫五月天成員如今成員處境大不同，有人升官，有人淡出幕前。（圖／指揮中心）

記者許若茵／特稿

衛福部長薛瑞元今（14）日親自召開記者會宣布，疾管署長周志浩升任衛福部常務次長，疾管署副署長兼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥升任疾管署長。防疫五月天成員如今成員處境大不同，有人升官，有人淡出幕前，從防疫體系躍入衛福系統，新官沒有蜜月期，走出舒適圈挑戰正要開始。

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中央流行疫情指揮中心自 2020年1月20日成立，在疫情嚴峻期間，日日召開記者會，前衛福部長暨指揮中心指揮官陳時中、莊人祥、周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞、專家小組召集人張上淳因時常出席記者會，也被封為「防疫五月天」。

在經過3年的時間後，如今防疫五月天成員處境卻大不相同。陳時中轉身投入選戰失利，如今已淡出大眾目光，張上淳在經歷「放棄急救」的爭議言論後，也較少出現在記者會上，不過後獲行政院特聘為行政院首席防疫顧問，形象良好的「國民女婿」羅一鈞總是以沉穩、有條理的好口條解釋疫情，在本波人事異動中，則接任指揮中心發言人。

周志浩出身牙醫體系，並具有公共衛生背景，早年在SARS期間就因守住北縣疫情獲得青睞，但周處事沉穩細膩又低調不居功，從3年來的疫情記者會就可見端倪，他總是在指揮官身邊為記者會開場，一一介紹與會者，並井然不紊的提供各種資料，每逢外界誇讚防疫有成時，他也總是不忘感謝同仁齊心努力。

莊人祥則具有學者背景，曾擔任國立陽明大學醫學系社會醫學科講師、助教、國立陽明大學衛生資訊與決策研究所副教授、衛生署疾管局副研究員等，過去曾因對媒體提問不耐煩引發議論而後致歉，還曾遭港星王喜貼出黑白照片發洩不滿情緒更被打錯姓名，但莊也大肚原諒，並祝福王早日康復，顯見莊個性直率，不過絲毫不影響專業度，每每記者會中總是詳盡報告各項數據與說明防疫監測，專業印象深植人心。

如今新冠疫情進入尾聲，防疫工作也邁入收尾階段，周志浩與莊人祥將持續分別擔任疫情監測組組長與社區防疫組組長，接續疫苗施打、確診隔離調整、新冠肺炎傳染病等級調降等，都仍待防疫團隊持續努力。只不過，新官上任並無蜜月期，衛福部業務更待新任次長盡速推動，從防疫體系擴大至衛福系統，走出舒適圈的挑戰仍在前頭，不容輕忽。

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