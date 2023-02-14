李玟婚變富商！心痛高唱《悲劇》 招認：離開是最好安排
國際級天后李玟與加拿大富商Bruce結縭11年，對方卻爆出3度偷吃，雙方已經分居半年，連兩個繼女都選擇站在爸爸那邊，讓她感到身心俱疲，李玟情人節推出新單曲，輕快旋律的電音舞曲竟取名為《TRAGIC》（悲劇），讓人聯想到感情上的不如意，她在微博發文「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，似乎將心聲都宣洩在歌裡，歌迷都感受到她的心痛。
記者江芷稜/綜合報導
當初已婚的Bruce主動追求李玟，經過多年愛情長跑，才點頭共結連理，砸重金舉辦盛大婚禮，婚後感情相當甜蜜，經常曬出一起旅遊、慶生的溫馨畫面，她將他與前妻的兩個女兒都視如己出，一家人關係要好。沒想到去年爆出婚變後，李玟閨密竟透露Bruce外遇年輕貌美的女子，被抓包也大方承認出軌，沒有認錯意思，雙方恐怕將走向離婚一途，加上李玟腳傷未癒，身心都面臨重大考驗。
李玟新單曲《TRAGIC》情人節上線，文案似乎也不藏了，表示這首歌由真實的體悟和經歷而生，歷經逾半年的製作與打磨，充滿著對愛情的新體悟，希望能給在一段過期的愛情中掙扎的人，帶來離開的勇氣。李玟更表示正確愛人的方式，是要先懂得「自愛」，才能獲得健康的關係。
這首歌曲風雖是電音舞曲，歌詞卻相當殘酷，「沒空去為你猜，我要離開，我就離開，只一點小意外，你的馬腳就露出來，托你的福，讓我領悟，讓我攤牌，燦爛星光不是用來徹夜等待」、「如果愛死去，就慶祝我活過來，You tragic」，直言不諱的態度，讓歌迷對她心疼又難過，紛紛留言「姐姐要幸福，永遠支持你！」、「女王回來了，快離開糟糕的人」、「愛情的幻滅，是重生的開始」、「你永遠是那個最有態度最會唱的天后！」