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被香港僱主以單車鏈虐待　印尼女移工苦打十年官司

▲印尼籍女性看護被虐待的案件引起香港社會關注，多個香港的移工組織在2023年2月10日到法庭外抗議。（圖／翻攝自移工組織IMWU臉書專頁）
▲印尼籍女性看護被虐待的案件引起香港社會關注，多個香港的移工組織在2023年2月10日到法庭外抗議。（圖／翻攝自移工組織IMWU臉書專頁）

記者賴正琳／綜合報導

近期一起印尼籍女性看護被虐待的案件引起香港社會關注，多個香港的移工組織走上街頭，要求社會關注這起駭人聽聞的受虐事件。13年前，印尼籍看護Kartika Puspitasari被長期虐待2年，雇主以單車鏈毒打、熱熨斗燙面和積欠工資，讓Kartika身心都遭受極大的折磨。

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來自印尼爪哇島中部的Kartika，由於父親早逝、家中頓失經濟來源，她在2003年先前往馬來西亞擔任家務移工，供養母親和弟弟。一路工作直到2010年回鄉成婚，並生下女兒，然而先生突然離世，她只好再次離鄉背井，這次她踏上香港的土地，滿懷著想努力打拼的心，卻沒想到將面臨非人道的待遇。

香港跟台灣一樣，有著高昂和不合理的仲介費用，Kartika雖然才剛開始工作3個月，但仲介公司要求的費用相當於7個月工資，因此她最初幾乎是在做白工。而她服務的家庭有一對夫妻和3個小孩，男雇主戴志偉在電器公司當銷售員，女僱主區玉珊則是公立醫院的助理。

看似單純的家庭成員，沒想到這對夫妻雇主卻對她使用暴力和言語辱罵，包括用熱熨斗、單車鏈、衣架子及銼刀攻擊她。苦撐2年多才找到機會從虐待中逃亡，經過醫院驗傷，Kartika身上有超過45多處新舊傷痕，且完全沒有收到任何工資，處境相當悲慘。2013年該起虐工案件才遭到揭發，根據《BBC》報導，42歲男被告戴志偉及41歲女被告區玉珊在2013年9月18日被判入獄3年3個月及5年半，法庭外引來抗議者的圍觀，許多人高舉「邪惡先生太太」、「我們是工人、不是奴隸」的看板，引起社會大眾的關注。

然而，Kartika回到家鄉時，毫無收穫、一貧如洗，身心卻飽受被折磨的煎熬。2016年，民團協助Kartika追討薪資和賠償，不過新的官司一打就是7年，直到今（2013）年2月10日，香港法庭才判僱主夫婦須賠償約121萬港元（約等同於新台幣465萬元）的費用及支付訟費，扣除保險理賠35萬港元（約等同於新台幣135萬元），雇主夫妻仍須支付86萬港元（約等同於新台幣330萬元）。

Kartika的律師表示，過去十多年，Kartika的四十多處傷疤仍不時搔癢和陣痛，且由於曾被熱熨斗燙面，Kartika有毀容的容貌焦慮，處境苦不堪言。在她工作的2年裡，被要求不得跟外界對話，被關在陋室裡遭受虐待。如今她的精神狀況同樣堪憂，被精神醫生診斷出創傷後壓力症，且時常做惡夢、無法與人正常交流，擔心遷怒於小孩，整日惶恐不安。最終法庭才還了Kartika一個公道，讓多個香港移工組織感到欣慰，但他們直言：「等十年才等到判決，實在太久了。」

當移工組織告知Kartika判決結果時，Kartika表達開心。據悉，她遭受虐待並返回家鄉後，沒有工作，且有小孩們嗷嗷待哺，打官司期間她都沒有收到積欠的薪資和賠償，身心狀況也沒有辦法重回家務工的工作。由於這不是第一起移工在香港受到虐待的案件，讓香港的移工組織格外關注移工權益，並且讓社會大眾逐漸看到移工的悲慘處境。

香港是世界上外籍家庭看護工最密集的地區之一，佔香港總人口的十分之一。亞洲移居人士聯盟（AMCB）在疫情期間譴責香港政府，沒有保護37萬名移工，讓這些移工暴露在虐待、性侵害和苛扣工資的不平等工作環境下，且處境在疫情期間更加惡劣。

與香港隔著海峽的台灣，同樣有許多駭人聽聞的虐待移工事件，例如台北曾有雇主家庭以熱水燙身、逼吃狗的排泄物等等不人道的事情發生，並且部分台灣的外籍漁工處境也十分淒慘。透過香港的虐待移工事件，也值得台灣人反思，如何善待來台灣的72萬名移工。


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