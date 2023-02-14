被香港僱主以單車鏈虐待　印尼女移工苦打十年官司

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香港跟台灣一樣，有著高昂和不合理的仲介費用，Kartika雖然才剛開始工作3個月，但仲介公司要求的費用相當於7個月工資，因此她最初幾乎是在做白工。而她服務的家庭有一對夫妻和3個小孩，男雇主戴志偉在電器公司當銷售員，女僱主區玉珊則是公立醫院的助理。
看似單純的家庭成員，沒想到這對夫妻雇主卻對她使用暴力和言語辱罵，包括用熱熨斗、單車鏈、衣架子及銼刀攻擊她。苦撐2年多才找到機會從虐待中逃亡，經過醫院驗傷，Kartika身上有超過45多處新舊傷痕，且完全沒有收到任何工資，處境相當悲慘。2013年該起虐工案件才遭到揭發，根據《BBC》報導，42歲男被告戴志偉及41歲女被告區玉珊在2013年9月18日被判入獄3年3個月及5年半，法庭外引來抗議者的圍觀，許多人高舉「邪惡先生太太」、「我們是工人、不是奴隸」的看板，引起社會大眾的關注。
然而，Kartika回到家鄉時，毫無收穫、一貧如洗，身心卻飽受被折磨的煎熬。2016年，民團協助Kartika追討薪資和賠償，不過新的官司一打就是7年，直到今（2013）年2月10日，香港法庭才判僱主夫婦須賠償約121萬港元（約等同於新台幣465萬元）的費用及支付訟費，扣除保險理賠35萬港元（約等同於新台幣135萬元），雇主夫妻仍須支付86萬港元（約等同於新台幣330萬元）。
Kartika的律師表示，過去十多年，Kartika的四十多處傷疤仍不時搔癢和陣痛，且由於曾被熱熨斗燙面，Kartika有毀容的容貌焦慮，處境苦不堪言。在她工作的2年裡，被要求不得跟外界對話，被關在陋室裡遭受虐待。如今她的精神狀況同樣堪憂，被精神醫生診斷出創傷後壓力症，且時常做惡夢、無法與人正常交流，擔心遷怒於小孩，整日惶恐不安。最終法庭才還了Kartika一個公道，讓多個香港移工組織感到欣慰，但他們直言：「等十年才等到判決，實在太久了。」
當移工組織告知Kartika判決結果時，Kartika表達開心。據悉，她遭受虐待並返回家鄉後，沒有工作，且有小孩們嗷嗷待哺，打官司期間她都沒有收到積欠的薪資和賠償，身心狀況也沒有辦法重回家務工的工作。由於這不是第一起移工在香港受到虐待的案件，讓香港的移工組織格外關注移工權益，並且讓社會大眾逐漸看到移工的悲慘處境。
香港是世界上外籍家庭看護工最密集的地區之一，佔香港總人口的十分之一。亞洲移居人士聯盟（AMCB）在疫情期間譴責香港政府，沒有保護37萬名移工，讓這些移工暴露在虐待、性侵害和苛扣工資的不平等工作環境下，且處境在疫情期間更加惡劣。
與香港隔著海峽的台灣，同樣有許多駭人聽聞的虐待移工事件，例如台北曾有雇主家庭以熱水燙身、逼吃狗的排泄物等等不人道的事情發生，並且部分台灣的外籍漁工處境也十分淒慘。透過香港的虐待移工事件，也值得台灣人反思，如何善待來台灣的72萬名移工。