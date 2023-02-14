情人節送另一半「愛心星雲」免錢！星空美景曝光超浪漫
今（14）日是西洋情人節，浪漫的節日讓生活周遭的氛圍佈滿甜蜜的粉紅泡泡，處處可見以「愛心」為視覺主題的商品和擺設，且不只地表上的人們在度過情人節，遠在7500光年外、一顆位於仙后座名為「星雲IC 1805」的星雲，由於外形酷似愛心，在冬季夜空中彷彿也在歡慶情人節，畫面曝光相當壯麗。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館表示，在冬季夜空中位於7500光年，仙后座的「星雲IC 1805」外形酷似愛心，被稱為「情人節星雲」、「愛心星雲」或「心臟星雲」，從天文攝影畫面來看，「星雲IC 1805」有著顯眼的紅色心型外圍，周遭還有許多亮眼奪目的恆星，為情人節的星空增添許多浪漫。
這個「情人節星雲」雖然相當華麗，不過台北市立天文館指出，「星雲IC 1805」是由恆星、氣體與塵埃所組成，本身非常黯淡，無法用肉眼看見，必須透過天文攝影才能顯現，值得注意的是，此星雲中心聚集著一群比太陽質量還大50倍左右的巨大恆星，強烈星光激發周圍的氫氣，也是「星雲IC 1805」會發出紅光的主要原因。
此外，台北市立天文館也提及，除了情人節「愛心星雲」外，冬季也有全年亮星最多、最燦爛的星空，其中包括編號與今年相同的「星雲NGC 2023」，它位於1500光年外，是獵戶座中一個外形複雜的恆星形成區，星雲中同時包含了發射、反射與黑暗三種不同類型的星雲，是研究星雲的絕佳對象，台北市立天文館也將於3/5下午14時，邀請專家召開講座讓民眾認識。