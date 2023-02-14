陳飛宇依偎網紅床照外流！人設崩塌 經紀人反咬：被勒索
中國知名導演陳凱歌的22歲兒子陳飛宇，外貌氣宇軒昂，被看好是下一代男神，沒想到昨（13）日爆出與網紅「是亦琳吖」床照外流，且女方是已婚身分，引起軒然大波，事後經紀公司急發聲明，強調雙方交往時都是單身，沒有介入他人婚姻疑慮，爆料的狗仔還釋出一段錄音檔，透露經紀人氣憤表示陳飛宇是受害者，女方曾上門勒索金錢，讓藝人相當苦惱。
記者江芷稜/綜合報導
根據狗仔爆料，亦琳以往是陳飛宇的粉絲，經常跟著偶像行程飛行側拍，沒想到熟識後竟展開交往，女方在親密行為後自拍，成了交往的鐵證，隔年亦琳就閃婚成了人妻。如今床照外流，陳飛宇跟亦琳的經紀公司都發了聲明，表示「交往期間都是單身」、「公然散布他人隱私是違法行為」、「對相關侮辱行為及毀謗言論會採取監管行為」。
在雙方都出面澄清後，狗仔進一步曝光與陳飛宇經紀人的溝通錄音，經紀人氣憤表示陳飛宇是被亦琳設計了，女方聲稱單身兩年，只發生過一次關係，在他沒有注意的情況下就偷拍一堆照片，被各種長期勒索，只要陳飛宇沒有即時回復女方訊息，亦琳就發微信情緒勒索，威脅「若不再繼續交往，可能會曝光關係」，甚至以床照要求陳飛宇不能與哪些女星合作，企圖干預工作，之後又說交了一個男朋友，男方找上門開口勒索要錢。
經紀團隊抱不平地說，陳飛宇從頭到尾都被欺騙了，還一直忍受長期勒索，為藝人抱不平，亦琳的經紀公司同樣為女方發聲，希望外界不要網爆女主角，擔心被網友圍剿，她也已經清空微博。儘管兩人都稱自己受害，但明星與粉絲私下聯繫、交往行為，已經造成外界觀感不佳，大量粉絲揚言脫粉，陳飛宇後續作品恐受到負面影響。