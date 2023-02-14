賴清德展決心！民進黨明再開中執會　黨公職排黑擬加嚴

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根據民進黨現行「黨員入黨辦法」規範，參加犯罪組織、曾犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪不得入黨；另「公職候選人提名條例」及「黨職人員選舉辦法」也明定，貪污判刑確定者、曾犯組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例等罪，不得登記為候選人。明日相關辦法規定如何更動，是否加嚴，受到各界關注。
黨務高層今日受訪表示，此次主要將針對有意參選黨公職的黨員，將現有辦法做修訂，應會與立法院民進黨團所提的選罷法修法配合，不過是否溯及既往等規定仍未定，黨內仍在討論中；而針對一般黨員的部分，則因現行規範已大致完備，應不會做異動。
高層也說，賴清德上任後將要連續三周舉行中執會，推出「改革三箭」，是著眼於黨的長遠發展，並非針對個案；對照國民黨同樣有學倫、黑金等爭議，國民黨主席朱立倫卻不為所動，民進黨是堅守價值、有改革決心、走在正確道路上的政黨。
中執委黃世杰說，賴清德接任黨主席後，連續三個禮拜都對重大議題做出宣誓，而這些議題都跟黨的紀律與形象有非常大的關係，有這樣的魄力與意志，去正面面對問題，這是必要的，大家也都贊同。
黃世杰也說，黨內的討論過程中，一定會有很多不同意見，但經由討論、溝通，讓黨務一步一步更為全面，身為中執委都是這麼想，也希望可以做出成效，讓台灣人民相信民進黨是有改革決心。