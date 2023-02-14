會面郭台銘力挺選2024總統？王金平：這是假設性問題
國民黨2024總統人選引關注，被點名有意參選的鴻海創辦人郭台銘今（14）日下午抵達宏國大廈，拜會前立法院長王金平。兩人會談前，王金平受訪表示，還不知道要聊什麼，還沒有辦法預知。至於是否會挺郭台銘選2024？王直言，這是假設性問題。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今下午前往北市宏國大廈拜會王金平，王金平約下午2點45分率先到場，而郭台銘則約近下午3點時入場。面對現場大批媒體不斷追問，兩人待會要聊些什麼？是否討論回歸國民黨？郭台銘全程不發一語步入會場，王金平則短暫停留接受訪問。
媒體詢問，待會要討論2024？王金平說，不知道，郭台銘要來看他，要看看對方說什麼，現在無法預知。媒體追問，之前駁斥前台北市長、民眾黨柯文哲與郭台銘組合？王則直言，有這一回事？沒有聽說啦，那亂講的，到現在1年多才第一次跟他正式見面，電話中當然不可能去聊什麼事情。
是否有談到選總統的事情？王金平重申，沒有，電話中沒有講到，見面是1年多今天才要見面。至於是否會支持郭台銘回國民黨選2024？王金平回應，「他不曉得什麼問題，我不知道啊。」
兩人將談到非綠大聯盟如何整合？王金平仍低調說，不知道，等郭台銘問之後再討論一下，談完後會再告訴大家。媒體再問，要支持郭台銘選2024？王金平表示，「這是假設性問題」，會不會選都不知道。
此外，認為郭台銘還是新北市長侯友宜比較強？王金平指出，這他要怎麼評論？民調只是參考，要怎麼樣現在還很難講，現在還沒辦法談。