尬郭台銘？賴清德同台王金平　笑稱「王院長支持賴清德」

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賴清德也期勉大家共同完成三件事。第一，讓台灣成為一個健康的國家，不僅要活得更久，而且也要健康很久，我國民眾平均餘命固然已增長到約80歲，但不健康年數也達8.4年；換句話說，國人平均10%的歲月是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活上需要人照顧。如果能共同努力，讓台灣為一個健康的國度，他相信這是全民之福。
第二，台灣要成為一個生物韌性的國家。2002年出現SARS、2019年則是COVID-19，大家沒有把握多久之後會再有下一波全球性疫情傳播，但只要做好準備，相信會更有能力保障國人健康。而台灣醫療保健指數連續6年都是全球第一名，這是在國家政策之下，醫療相關人員站在第一線共同努力的成果。大家需要再加一把勁，讓台灣成為生物韌性的國家，在面臨各項疫情時，更有能力因應。
第三，推動「國家生技醫療品質獎」是要提升安全且有品質的醫療服務，也希望能夠推動產業。他認為，台灣的生物醫療產業是最有實力與ICT產業比肩，成為護國神山的產業，既護國又護健康，具有多元利益。因此，他期盼醫界、醫療產業界共同努力，讓生技產業更加發展，不久後能成為兆元產業，讓國人健康、國家富強，讓臺灣走入國際、影響全世界，「我們大家共同努力」。
賴清德致詞時也兩度提到王金平，他先是表示，最近媒體都在猜王金平跟誰在一起？今天揭曉王金平是跟他在一起；第二次是頒獎時，賴清德手持得獎名單，笑稱「王院長最支持的人是賴清德啦」，讓台下笑聲不斷；賴清德結束致詞後，走下舞台向王金平握手致意，兩人有說有笑。