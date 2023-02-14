特企／ELLE風格路跑「超強聯名運動禮」　首度北高接力

特企／2023台灣烘焙大賞潛力獎榜單出爐！最強泡芙登場

▲「台北國際烘焙暨設備展」2/16至19將於南港展覽館1館1、4樓盛大舉辦。（圖／品牌提供）
▲「台北國際烘焙暨設備展」2/16至19將於南港展覽館1館1、4樓盛大舉辦。（圖／品牌提供）

本報訊

亞洲指標烘焙大展「台北國際烘焙暨設備展」2/16至19將於南港展覽館1館1、4樓盛大舉辦，主辦單位台北市糕餅商業同業公會與展昭國際企業股份有限公司籌備一系列活動，包含首次舉辦的「2023台灣烘焙大賞－潛力獎」烘焙競賽，由知名數據內容媒體平台「網路溫度計」調查出2022年度聲量最高之烘焙品項調查結果「泡芙」為主題，號召全台烘焙店家參賽，並由專業團隊評選出具備實力的泡芙產品，公開烘焙產業新一波烘焙爆品！ 

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專家嚴選 實力派「泡芙」新星誕生！

今年首度舉辦的泡芙競賽「2023台灣烘焙大賞－潛力獎」由五星飯店點心主廚、世界廚藝金牌師傅等共8位甜點界專業人士組成評審團，嚴選出兼具外觀及口味的全台最強泡芙！立刻關注這些獲獎泡芙，加入你的必吃清單。

金獎：台北諾富華航桃園機場飯店Deli烘焙坊－PURE

精緻外觀加上豐富口感，並將台灣生產的鳳梨、蕎麥、青茶融入泡芙！評審評語：「層次很豐富、也不會太甜，選用的都是台灣代表性食材，外觀也有五星水準！」可見評審對味道、外觀的認可，進場逛展的各位朋友，千萬別錯過！

銀獎：聖瑪莉－草莓脆脆閃電泡芙

評審評語「以脆片裝飾，紅色糖衣外觀，突破傳統泡芙想像」，以法式閃電泡芙搭配草莓玄米巧克力脆片，不僅增加外皮口感，更為外觀大加分！與酸甜寒天果醬內餡融合後，碰撞出充滿層次的豐富口味。

銅獎：振頤軒食品－友「芙」童享(草莓口味)

圓柱狀的外型，打破大眾對泡芙的認知，評審試吃後評論「結合新鮮大湖草莓以及搭配內餡，草莓卡士達奶油酸甜的滋味，令人驚奇的印象！」專業人士如此背書，絕對是今年不可錯過的美味泡芙。

優選：旅禾泡芙之家－熱狗冰心泡芙

熱狗冰心泡芙以創意外型成為全場焦點的，口味評審驚嘆：「特殊的熱狗點心，新創意新思維，結合濃生乳餡增加整體的美感。」具備外觀創意及內在美味的泡芙，絕對要進場親眼見證！

優選：GreedyBeagle貪吃狗甜點－棒棒泡芙(百香果生乳)

使用台灣在地百香果煮醬入餡，評審評論「酥脆的外表，配合南投埔里當地的百香果汁，酸甜可口，令人印象深刻。」百香果的味道更是點綴整體風味，為泡芙口為增加更多層次及特色！ 

網路名店X潛力新星進駐全台最大烘焙展　邀請吃貨進展踩點

看完介紹的甜點控們，一定希望能一次吃到所有獲獎泡芙！為滿足大家願望，「2023台北國際烘焙暨設備展」設立台灣烘焙大賞主題區，邀請獲獎泡芙店家進駐展場，為現場民眾帶來專家認可的好滋味！2/16-19南港展覽館1館，全票200元、身障/長者優待票100元，記得揪身邊朋友來品嘗美味泡芙！ 

讀者限定福利！點選下方連結　獲得限時限量免費門票！
索票連結：https://bit.ly/40HYN42
（索票期限至2/15(三) 23:59為止，敬請把握時間）

2023年台北國際烘焙暨設備展　參觀資訊

展出日期：2023/2/16(四)-19(日) 10:00-18:00 (最終日展至17:00結束)
展覽首日(2/16)為專業參觀日，現場不售票，並恕不開放12歲以下孩童入場。
展出地點：台北南港展覽館1F, 4F

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