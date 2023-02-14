特企／2023台灣烘焙大賞潛力獎榜單出爐！最強泡芙登場

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今年首度舉辦的泡芙競賽「2023台灣烘焙大賞－潛力獎」由五星飯店點心主廚、世界廚藝金牌師傅等共8位甜點界專業人士組成評審團，嚴選出兼具外觀及口味的全台最強泡芙！立刻關注這些獲獎泡芙，加入你的必吃清單。
金獎：台北諾富華航桃園機場飯店Deli烘焙坊－PURE
精緻外觀加上豐富口感，並將台灣生產的鳳梨、蕎麥、青茶融入泡芙！評審評語：「層次很豐富、也不會太甜，選用的都是台灣代表性食材，外觀也有五星水準！」可見評審對味道、外觀的認可，進場逛展的各位朋友，千萬別錯過！
銀獎：聖瑪莉－草莓脆脆閃電泡芙
評審評語「以脆片裝飾，紅色糖衣外觀，突破傳統泡芙想像」，以法式閃電泡芙搭配草莓玄米巧克力脆片，不僅增加外皮口感，更為外觀大加分！與酸甜寒天果醬內餡融合後，碰撞出充滿層次的豐富口味。
銅獎：振頤軒食品－友「芙」童享(草莓口味)
圓柱狀的外型，打破大眾對泡芙的認知，評審試吃後評論「結合新鮮大湖草莓以及搭配內餡，草莓卡士達奶油酸甜的滋味，令人驚奇的印象！」專業人士如此背書，絕對是今年不可錯過的美味泡芙。
優選：旅禾泡芙之家－熱狗冰心泡芙
熱狗冰心泡芙以創意外型成為全場焦點的，口味評審驚嘆：「特殊的熱狗點心，新創意新思維，結合濃生乳餡增加整體的美感。」具備外觀創意及內在美味的泡芙，絕對要進場親眼見證！
優選：GreedyBeagle貪吃狗甜點－棒棒泡芙(百香果生乳)
使用台灣在地百香果煮醬入餡，評審評論「酥脆的外表，配合南投埔里當地的百香果汁，酸甜可口，令人印象深刻。」百香果的味道更是點綴整體風味，為泡芙口為增加更多層次及特色！
網路名店X潛力新星進駐全台最大烘焙展 邀請吃貨進展踩點
看完介紹的甜點控們，一定希望能一次吃到所有獲獎泡芙！為滿足大家願望，「2023台北國際烘焙暨設備展」設立台灣烘焙大賞主題區，邀請獲獎泡芙店家進駐展場，為現場民眾帶來專家認可的好滋味！2/16-19南港展覽館1館，全票200元、身障/長者優待票100元，記得揪身邊朋友來品嘗美味泡芙！
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索票連結：https://bit.ly/40HYN42
（索票期限至2/15(三) 23:59為止，敬請把握時間）
2023年台北國際烘焙暨設備展 參觀資訊
展出日期：2023/2/16(四)-19(日) 10:00-18:00 (最終日展至17:00結束)
展覽首日(2/16)為專業參觀日，現場不售票，並恕不開放12歲以下孩童入場。
展出地點：台北南港展覽館1F, 4F