巷仔內／自認4年前年輕氣盛　72歲郭台銘如今成長多少？

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘4年前投入國民黨總統初選，喊出「0到6歲國家養」，搶救台灣低迷的出生率，一度讓不少朝野政治人物跟進。但這過去4年，郭台銘韜光養晦，行事低調鮮少曝光，現在要再出馬，還能端出什麼政策利多？4年前為了參選總統而設立的臉書粉絲專頁，2022年一整年只PO了不到30篇文章，不少還只是很日常的問候文。
鴻海集團對台灣的經濟貢獻無庸置疑，郭台銘與永齡基金會默默行善做公益也有目共睹，但多數台灣人民可能還是不清楚，郭台銘對多數公共政策的立場。4年前的郭台銘是政治素人，4年後的現在，他在政治圈仍舊幾乎是張白紙，除了曾貴為首富，除了曾幫忙爭取疫苗，選民不清楚郭台銘還做了什麼，國民黨要提名郭台銘參選，恐怕也還找不到吸引選民的誘因。
郭台銘想先喊先贏，但國民黨內還有另一人氣王、新北市長侯友宜，也有不少人支持參選總統，只是卡在新北市政，在6月議會休會前難表態，傳聞郭侯兩人有「你選我就不選」的默契，但郭台銘今天公開受訪內容，已嚴重影響侯友宜的準備時間。
黨主席朱立倫曾說過，希望先等南投立委補選結束再來討論總統大選議題，而郭台銘的黨籍案，按照黨內規定，白紙黑字就是要等到9月才能處理。朱立倫即使有心要幫郭台銘解套，但郭台銘今天直白的逼黨中央拿出辦法，幾乎也讓朱立倫難再有緩衝空間。
霸氣首富的行事作風，想當然耳就是直接梭哈，逼對手跟進。商場上可以霸氣，有錢有資源，沒有什麼做不到，政壇靠霸氣，只會顯得處處咄咄逼人，很難讓人心悅誠服接受。郭台銘現在已非國民黨員，沒任何讓步，連一句道歉都說不出口，強硬要重返國民黨，還強硬要代表國民黨選總統，就算最後如願以償，所有支持國民黨的人，最後一定就會投郭台銘嗎？4年前國民黨確定提名總統候選人韓國瑜，郭台銘當時的心情，大概就是現在挺侯、挺朱等陣營的心情。
郭台銘說，朱立倫要吸取4年前的教訓。當年的黨主席吳敦義，遭批評拉韓國瑜卡朱立倫，再拉郭台銘卡韓國瑜，只為幫自己布局。但破壞了遊戲規則，也破壞了黨內的團結。除了檢討吳敦義外，沒有坦然接受初選結果、支持韓國瑜的郭台銘，甚至喊話「政黨票請支持民眾黨、親民黨」的郭台銘，對國民黨敗選的責任，也不會是零。
更何況，郭台銘在退出國民黨後，是希望做大第三勢力，「因為人民都不欠國民黨民進黨」，於是與民眾黨主席柯文哲合作，子弟兵高虹安也順利以民眾黨籍，當選新竹市長，現在郭台銘卻又要重新擁抱國民黨，國民黨黨證對郭台銘來說，只是可有可無的存在，叫人情何以堪？叫藍營群眾怎麼挺得下去？
人生七十才開始。4年前的郭台銘68歲，自認當時年輕氣盛，一時衝動，4年後的現在，郭台銘72歲，這4年來郭台銘成長了多少、學了多少教訓？