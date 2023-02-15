近五成工程缺歡迎新鮮人　文科生突圍理工職

2月份，電子資訊/軟體/半導體在104人力銀行開出的工作機會數為16.4萬 ，人力銀行全體工作數約99萬，前五大產業依序為住宿餐飲（19.3萬個）、電子資訊/軟體/半導體（16.4萬個）、批發零售（14.9萬個）、製造業（12.1萬個）、建築不動產（7.8萬個）。
相對於國際科技大廠陸續裁員，台灣影響卻相當有限，人才缺口在全體徵才產業中排名第二。年增幅減降13%，可視為最近三年大幅徵才之後的校正回歸，相比住宿餐飲工作機會數年增31%、批發零售工作機會數年增27%。
若聚焦與工程師密切相關的三個職類，生產製造/品管/衛環類、研發類、以及資訊軟體系統類的工作機會數，2022年第四季合計有14.2萬個工作機會，僅比前一季的15.4萬個下滑8.2%，仍創五年同期新高。近期科技業雖有雜音，但長期數位轉型發展趨勢不變、AI科技日新月異，工程師長期徵才曲線仍然穩健。
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此外，2021年入職，曾經擔任「軟體/工程類人員」的上班族，有18.9%是文科背景，5年比例增加7.5個百分點。曾經擔任「工程研發類人員」的上班族，有11.8%是文科背景，5年比例增加增加4.2個百分點。理工職來自文科生的比例都創歷史新高，除了大缺工讓企業大膽啟用文科生之外，文科生擅溝通等軟實力，在理工環境成為柔軟的潤滑劑也是文科生的關鍵優勢。