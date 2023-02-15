星雲大師燒出舍利子！醫曬出「結石對比圖」：明明差很多
佛光山星雲大師圓寂前，雖曾說過自己並沒有舍利子，但在火化後，佛光山突公開星雲大師燒出大量舍利子的照片，引發各界熱議。而澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師杜承哲也分享，有許多討論中發現民眾把舍利子視做結石，實際曬出病患結石的照片，直呼「明明就差很多」，並直言結石通常細碎而不規則，遇到高溫會被破壞掉，很難變成星雲石的樣子。
記者鍾怡婷/綜合報導
杜承哲提到，雖然自己沒辦法判斷高溫燒製下，體內礦物的變化是不是真能產生星雲石的形狀和色澤，但將結石外貌對比星雲大師舍利子，可以發現差異甚大，很多結石都是細碎不規則，遇到高溫就會被破壞掉，且結石結構並沒有想像中堅固，例如膽囊的色素結石，粉粉的，有時可以捏碎。如果經過高溫後，真的形成渾圓陶瓷狀結晶體，應該還是跟火化的溫度、過程更為相關。
他也提到，關於大師燒出舍利子的說法，相不相信是個人自由，但直接把結石當成舍利子的來源，「這個推論成立機率不高，過於武斷，需要實驗證實」。至於該如確認舍利子來源，他建議可以分析星雲石的內容，即使礦物在高溫下發生質變，但應該還是有某些跡象可以證明跟哪種結石成分較為相關才對。
針對爭議，佛光山表示燒出舍利子是星雲大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。至於為何大師會說「我沒有舍利子」，佛光山解釋，是因為大師希望世人對佛法的認知回歸到根本，而不是在追求「有形、有相」，因此不強調舍利子的信仰。負責星雲大師生前治療的醫師吳建興也透露，大師生前沒有結石、痛風相關病例，舍利子應與組織鈣化無直接相關。