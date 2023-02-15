敘利亞新開2過境點　UN物資進反抗軍控制區

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聯合國機構國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）發言人狄倫（Paul Dillon）在日內瓦向法新社表示，11輛國際移民組織的卡車已由新啟的「和平門」邊界進入敘利亞。
狄倫表示，車隊裝載了基本的人道救援物資，包括避難所材料、床墊、毯子和地毯。
聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在社群媒體推特（Twitter）表示，「聯合國的跨境援助是一條生命線。」
2月6日規模7.8的強震已造成土耳其、敘利亞超過3萬5000人罹難。地震發生後，聯合國10日透過敘國西北的「風之門」巴布哈瓦（Bab al-Hawa），將首批物資送進反抗軍控制的敘國地區。
葛瑞菲斯表示，共有26輛卡車過境。
過去3年以來，國際救援物資想要進入敘利亞北的反抗軍占領區，只能經由「風之門」過境點，2014年時本有4個過境點可用。
不過，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）已同意增開「和平門」與Al Raee兩個過境點，初步施行3個月，好讓人道援助及時進入。
「和平門」與Al Raee過境點位在敘北省分阿勒坡（Aleppo），由土耳其力挺的敘利亞叛軍把持，反抗軍把它用作與土國進行交易以及軍事用途。
敘利亞西北部的社運人士與緊急救助團隊，譴責聯合國在地震過後對反抗軍控制地區的因應作為過於緩慢，反倒是將大量人道救援物資送至政府控制的各個機場。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120215