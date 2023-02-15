又掀歪風！青少年迷TikTok「傷痕挑戰」　自虐捏臉醫示警

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有關「傷痕挑戰」的相關影片的觀看數已經累積上百萬，甚至還會再搜尋欄先顯示出來，只要搜尋ci時，會跳出關鍵詞cicatrice，接著還會優先看到影片。
有報導指出，這個趨勢是一種新的自殘形式，有皮膚科醫師接受媒體訪問，警告這種自殘方式會留下血管瘤，而且如果皮膚底層有血液沉積物，可能導致傷口更嚴重，留下難以抹滅的傷痕，嚴重的傷疤可能還需借助雷射手術治療。
該挑戰在法國和義大利幾乎同時傳播，據悉第一批影片在2月初出現。最初是由一所義大利學校的老師看到學生臉上的瘀腫才開始注意這個現象，起初老師以為是霸凌，詢問後才知道是自己造成的。
這樣的歪風也使人憂心，法國參議院法制委員會與主席會議，當地時間9日通過一項跨黨派行動，名為「社交媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」的調查提案，將由19名參議員所組成的調查委員會，對TikTok的影響，進行長達6個月的深入調查。
TikTok已經成為最受西方年輕人歡迎的社群平台，根據Qustodio公司的最新晴雨表數據顯示，4到18歲的孩童和青少年，每天花2小時在瀏覽社交平台。各國政府對此備感壓力，憂心個資等隱私可能會外流給中國政府，另外有關TikTok上如「龍之吐息」、「昏迷挑戰」等各種跟風影片，煽動青少年自虐，也掀起各國關注。