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劉文正驚傳心肌梗塞病逝！快檢視你是否有這些危險因子？

劉文正驚傳心肌梗塞病逝！快檢視你是否有這些危險因子？
劉文正驚傳心肌梗塞病逝！快檢視你是否有這些危險因子？

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】1975年出道，憑藉個人首張專輯《諾言》就獲得關注，同年也參與電影演出，在他的演藝活動期間更是參與製作、主持音樂節目，該節目還創下驚人收視紀錄。被譽為華語歌壇「偶像始祖」的一代巨星「劉文正」，自從1991年移居美國後便全面退出演藝圈並神隱多年，他的影響力並沒有因為引退而消失，其熱門歌曲依舊被許多藝人模仿傳唱之外，有關於他的消息傳言也是不時出現，今日知名經紀人夏玉順沉重証實，劉文正已在2022年11月12日生日前因心肌梗塞病逝於美國，享壽70歲。

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心肌梗塞屬突發性心血管疾病　發作時措手不及

北投健康管理醫院錢政平副院長說明，心血管疾病大多發生在50歲以上族群，而「心肌梗塞」是一種急性且嚴重的心臟疾病。當供給心臟血液的冠狀動脈被血管內的斑塊阻塞，導致瞬間氧氣和養分無法輸送到它所供應的心肌細胞，造成心臟組織永久受損壞死，嚴重時可能會發生休克或死亡。急性心肌梗塞發作時常伴隨有胸口疼痛、胸痛廣泛性疼痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥。若發生疑似心肌梗塞的急性發作，請務必牢記分分秒秒爭取時間並盡速就醫。

錢政平醫師指出誘發心血管疾病的危險因子包括：腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、膽固醇偏高等，這些危險因子在發生時其實不太會造成人體有任何明顯不適，但若長時間控制不佳，就容易使得心血管發生病變，如血管硬化、血管粥狀班塊堆積、冠狀動脈阻塞等。

心肌梗塞猝不及防　怎麼提早發現或預防？

常見突發性心血管疾病其實是有機會可以提早預防！錢政平醫師指出若有肥胖、抽菸習慣、三高問題或有心血關家族病史者須特別當心，若有以上健康問題者，發生心血管疾病會比一般人風險來的高。

想遠離心血管疾病，錢政平醫師表示，定期測量血壓及血液檢查徹底掌控三高狀態是最基本要素，可搭配頸動脈超音波檢查或進一步安排高階影像查如腦心血管磁振造影以便觀察血管是否發生病變、及冠狀動脈鈣化分析(CAC)確認冠狀動脈之鈣化現象；心臟冠狀動脈血管電腦斷層檢查(CTA)則可幫助發現冠狀動脈是否有堵塞情況。30歲開始就可主動安排健康檢查，幫助自己及早發現危險因子並提早控制，降低心血管疾病的致命危機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56830

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