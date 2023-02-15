10縣市低溫特報！今晨最低溫僅8.1℃　最快「這天」回溫

劉文正心梗驟逝！醫籲天冷「避3惡習」　急救口訣先筆記

▲劉文正曾在1970、1980年代紅遍華語流行樂壇。（圖／翻攝自微博）
▲劉文正曾在1970、1980年代紅遍華語流行樂壇。（圖／翻攝自微博）

記者鍾怡婷/綜合報導

1970年代紅極一時的男神劉文正，傳出已於去年11月生日前就因心肌梗塞病逝美國，享壽70歲，遺憾消息震驚外界。而近期冷氣團來襲，恰好是心肌梗塞高風險期，台大心臟血管內科醫師賀立婷提醒，常見且容易誤犯的惡習包括泡溫泉太久刺激心臟、運動沒有充足熱身，最後還有天冷狂吃火鍋、補品，導致鹽分攝取過多血壓不穩定，都會提高心血管疾病風險。當然最重要的是，當遇到親朋好友失去意識、呼吸與心跳，要記得急救4步驟「叫叫壓電」。

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▲今為連假最後一天，不僅測出本島最低溫僅剩4度，氣象局也針對23縣市發低溫特報，21區乘色燈號非常寒冷。（圖／記者葉政勳攝）
▲常見且容易誤犯的惡習包括泡溫泉太久刺激心臟、運動沒有充足熱身，最後還有天冷狂吃火鍋、補品。（圖／記者葉政勳攝）
（1）溫泉水高過心臟

天冷時不少民眾都會跑去泡溫暖，但天冷要注意的溫度變化不僅是低溫，若是保暖時一下子將溫度提高也會對身體造成負擔，因為身體自律神經變化相當敏感，容易受到外部刺激而提高心律不整、甚至中風及心肌梗塞的風險。建議溫泉水不要高過於心臟，以免高溫對心臟造成負荷，並且泡湯時間控制在15分鐘以內，以免突然遇到冷空氣收縮，會有快速血壓變動的危險。

（2）運動前未充足熱身

有氧運動、肌力訓練對於身體健康正向的幫助，不過當天氣冷的時候，別忘記加長暖身運動時間，先讓身體溫度提高。因為血管會反應溫度變化，當天氣低溫導致血管收縮、血壓上升，而運動前未充足熱身又讓血管急遽擴張，進而導致心臟血液循環改變，恐害致命危機悄悄找上門。

（3）天冷狂吃火鍋、補品

心血管疾病除了溫差外，飲食習慣也是一大重點，攝取過量高油、高鹽不僅傷腎也傷心臟，偏偏天冷民眾又喜愛吃麻辣火鍋、各式補湯，會讓血壓比較不穩定，尤其是曾患有心血管疾病的患者要特別注意。

賀立婷提醒，一般心臟猝死最大的因素就是心肌梗塞，症狀包括胸悶、喘不過氣、下巴麻、左手疼痛久久無法緩解，若是幾秒鐘不用太在意，但持續超過30分鐘未改善，就要就醫尋求幫助！至於曾有心血管病史的患者則要特別小心，當不適症狀出現時，可以先服用醫師開立的心血管放鬆藥物緩解，若是使用2至3次的舌下錠都沒有改善，就要立刻送醫治療。

▲雲林縣消防局第一大隊公園分隊辦理CPR+AED救護技術訓練。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）
▲若發現身旁朋友或民眾失去意識、呼吸與心跳，別忘謹記「叫叫壓電」救命口訣。（示意圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.01）
若發現身旁朋友或民眾失去意識、呼吸與心跳，別忘謹記「叫叫壓電」救命口訣

叫：叫病人。確認有無反應

叫：求救。請旁人協助打119，並聽從119派遣員指示，找幫手並設法取得AED

壓：壓胸。掌根置放於兩乳頭連線中央，用力壓、快快壓(1秒2下)、胸回彈、莫中斷

電：使用AED，打開電源，貼上貼片，聽從AED指示操作後立刻回復CPR

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