上海等港口堆滿空箱！出口商欲哭無淚　網酸：與西方脫鉤

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報導稱，上海、寧波北侖港一片冷清，貨櫃車司機和員工幾乎消失。在廣東深圳一名做外貿生意的業者表示，受到美中關係和疫情封控措施影響，產業鏈已經從中國轉移到東亞地區。
該名業者進一步稱「外貿生意在大轉向，外商訂單都取消了。人家的訂單去了越南、印尼還有泰國，直接在那邊下單了，產業鏈移到東南亞。這樣一來，貨櫃運輸也就不行了，所以外貿公司要想其他辦法。」
目前中國多地港口空箱堆積如山。《財新網》14日報導中，一名上海港碼頭操作人員表示，「碼頭的空箱都堆滿了，現在很多都堆到太倉去，這種景象很多年沒見過了。」報導稱，不僅是上海，空箱堆積如山的現象正在廣州等全中國各大港口上演。
有網友大酸「真好！咱們終於跟西方脫鉤了！」、「西方慢慢將供應鏈轉移到東南亞和印度，中國加入WTO的紅利吃了20年也快結束了。」還有網友表示，「只會報導歐美失業率、罷工、治安問題物價上漲，反正歐美人水深火熱。一個碼頭的空箱數量足以說明我們的問題。」
《自由亞洲電台》報導指出，在浙江、江蘇沿海地區，大部分企業是仰賴外貿出口生存，但疫情清零政策給企業經營造成的損傷開始浮現。有許多大型企業紛紛裁員，小型企業倒閉。江蘇一名商人表示，「去年虧損幾十萬，去年還有幾百萬的庫存貨，不知道怎麼處理。對企業來講，這時候的危機、困難還剛剛開始。往年招工很難，今年找工作的人很多」
有民眾表示，政府對民營企業的政策是政治上要聽黨的話，經濟上卻要自生自滅，「作為私營企業、外資企業、合資企業反正屬於非公有經濟，他們公有制企業把經濟抓在手裡獲得壟斷地位，在經濟上這樣搞的話，完全是在開歷史倒車。
報導指出，中國碼頭貨櫃空箱問題在去年下半年就已經出現，去年12月5日，中國港口協會官網發布港口生產運行監測與分析報告稱，八大樞紐港貨櫃箱外貿重箱（指已裝貨的箱子）11月吞吐量同比下降9.7%，外貿空箱同比增加23.73%。