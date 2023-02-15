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上海等港口堆滿空箱！出口商欲哭無淚　網酸：與西方脫鉤

▲在歷經三年疫情後，中國出國貨物量銳減，上海、廣東等地港口堆滿空的貨櫃箱。圖為福州市江陰港。 （圖／翻攝自中新社）
▲在歷經三年疫情後，中國出國貨物量銳減，上海、廣東等地港口堆滿空的貨櫃箱。圖為福州市江陰港。 （圖／翻攝自中新社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去中國在全球前三十大貨櫃港口排名，曾以上海為首佔據榜單中10個名次。但在經歷三年新冠肺炎疫情肆虐之後，出國貨物量銳減，上海、廣東等地的港口堆滿了空貨櫃箱，在西方國家將供應鏈轉移至東南亞和印度的情況下，許多中國商人埋怨接不到外貿訂單，還有網友酸「終於與西方脫鉤了」。

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根據《自由亞洲電台》報導，去年國際航運諮詢分析機構Alphaliner公布2021年貨櫃箱吞吐量排名前30名榜單，據公布的數據統計，貨櫃箱排名前三名分別為上海港、新加坡港、寧波舟山。而中國入圍前30名有還有深圳港（4）、廣州港（5）、青島港（6）、天津港（8）、香港港（10）等。但是短短兩年的時間，中國外貿出口情況大翻轉。

報導稱，上海、寧波北侖港一片冷清，貨櫃車司機和員工幾乎消失。在廣東深圳一名做外貿生意的業者表示，受到美中關係和疫情封控措施影響，產業鏈已經從中國轉移到東亞地區。

該名業者進一步稱「外貿生意在大轉向，外商訂單都取消了。人家的訂單去了越南、印尼還有泰國，直接在那邊下單了，產業鏈移到東南亞。這樣一來，貨櫃運輸也就不行了，所以外貿公司要想其他辦法。」

目前中國多地港口空箱堆積如山。《財新網》14日報導中，一名上海港碼頭操作人員表示，「碼頭的空箱都堆滿了，現在很多都堆到太倉去，這種景象很多年沒見過了。」報導稱，不僅是上海，空箱堆積如山的現象正在廣州等全中國各大港口上演。

有網友大酸「真好！咱們終於跟西方脫鉤了！」、「西方慢慢將供應鏈轉移到東南亞和印度，中國加入WTO的紅利吃了20年也快結束了。」還有網友表示，「只會報導歐美失業率、罷工、治安問題物價上漲，反正歐美人水深火熱。一個碼頭的空箱數量足以說明我們的問題。」

《自由亞洲電台》報導指出，在浙江、江蘇沿海地區，大部分企業是仰賴外貿出口生存，但疫情清零政策給企業經營造成的損傷開始浮現。有許多大型企業紛紛裁員，小型企業倒閉。江蘇一名商人表示，「去年虧損幾十萬，去年還有幾百萬的庫存貨，不知道怎麼處理。對企業來講，這時候的危機、困難還剛剛開始。往年招工很難，今年找工作的人很多」

有民眾表示，政府對民營企業的政策是政治上要聽黨的話，經濟上卻要自生自滅，「作為私營企業、外資企業、合資企業反正屬於非公有經濟，他們公有制企業把經濟抓在手裡獲得壟斷地位，在經濟上這樣搞的話，完全是在開歷史倒車。

報導指出，中國碼頭貨櫃空箱問題在去年下半年就已經出現，去年12月5日，中國港口協會官網發布港口生產運行監測與分析報告稱，八大樞紐港貨櫃箱外貿重箱（指已裝貨的箱子）11月吞吐量同比下降9.7%，外貿空箱同比增加23.73%。

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