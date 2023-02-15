收假手機放不下　慢慢連結現實況

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回歸正常生活 開學回歸學習門諾醫院身心科醫師鍾德表示，「收假症候群」雖非精神疾病，卻是連續假期後容易引起的情緒問題，如莫名沮喪、情緒低落、注意力不集中、容易焦躁、食慾差、疲憊感等都是常見症狀，家長應多和孩子溝通，傾聽孩子心聲，讓他感受到父母的關心與支持，增加上學動力。
侯仁智心理師建議，家長不妨在開學前規劃一些主題跟孩子互動，例如：家有小學生者，可邀請孩子共同完成拼圖、繪畫，藉此把注意力找回來。高年級及或是國中生，可將使用手機的時間改成使用電腦，透過豐富的線上課程或是有興趣的影片欣賞，幫助孩子跳脫手遊、抖音等網路世界。另外也可參加一些展覽，與孩子規劃參與並分享，就能自然讓他們放下手機。
減少網路連結 規範行為回歸侯仁智心理師進一步說，從網路世界慢慢連結回現實，這是一個歷程，並非關掉手機、沒收手機就會立即見效，尤其家長多半希望孩子能夠立即放下手機回到書本，但這對孩子來說就是一條鴻溝，因此建議家長可在開學前1-2週或是開學後的第1週，有彈性的一起與孩子按部就班慢慢放下手機，然後訂定適當規則回到生活及課業上，對孩子會更自在，也能減少親子衝突。
侯仁智心理師強調，臨床上常有家長會詢問孩子使用手機的問題，基本上可分為兩個層面，一是「規則」、二是「行為控制」，其中訂定規則很重要，不管是在平日、假日或寒暑假，一旦雙方達成共識，家長就必須嚴格落實，否則失去了原則反而容易引發潛在的親子衝突。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56797
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