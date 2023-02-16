巴赫姆特戰役俄烏血戰　陷殘酷僵局恐注定徒勞無功

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一條條壕溝把戰場切割得四分五裂，大地因砲擊而千瘡百孔，醫護兵拉出遭到地雷炸斷四肢或因砲擊而受傷的士兵展開救援，此情此景讓人想起第一次世界大戰中的那些惡名昭彰戰役。
在烏東頓內茨克州（Donetsk）這個滿目瘡痍工業城鎮外圍一處路旁等待著的救護車駕駛伊凡（Ivan）說：「這裡就像發生過凡爾登戰役（Battle of Verdun）一樣。」
曠日持久的巴赫姆特戰役彷彿是1916年法國西部前線那場戰事的重演，至今已進入第7個月，血腥不已卻都徒勞無功。
值去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿周年前夕，即使在已經被狂轟爛炸到只剩下廢墟的巴赫姆特取得勝利，也將僅具象徵意義。
陣亡和受傷士兵要不馬上被抬走，要不就這麼被留在戰場上。儘管傷亡慘重，雙方都全力以赴堅持繼續拚戰，並且投入更多士兵想要打破僵局。
為了取得接連數月挫敗後的首場重要勝利，莫斯科早已增強攻勢，基輔也下定決心要堅守陣地。
美國華府政策研究機構戰略暨國際研究中心（CSIS）安全計畫高級顧問坎森（Mark Cancian）說：「這是第一次世界大戰經典困境的重演。」
他說，莫斯科包圍烏軍的第一次嘗試失敗時，俄羅斯就「不斷進行攻擊」。即使他們真的成功，「在軍事行動上和戰略上也將毫無意義」。
「這場戰役象徵意義十足，因此如果他們拿下巴赫姆特，他們會說得彷彿很重要，但其實不然。」
但是他也承認，烏克蘭的選項有限。
「如果俄羅斯要攻下這裡，烏克蘭沒有選擇，只能予以保衛。」
英國情報估計俄方的進展將會止步，但是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的壓力不會因此而緩解。他持續要求西方夥伴提供更多武器。
澤倫斯基本月稍早在首都基輔告訴歐洲聯盟高階領導人，如果長程武器可以加速交付，「我們不僅不會撤出巴赫姆特，而且會開始收復頓巴斯地區（Donbas）」、「我們將竭盡所能為巴赫姆特奮戰」。
但是烏克蘭軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）表示，要撐住局面，讓俄軍陷入困境，烏軍也需要更多標準火砲彈藥，「若非這樣的話，我們在巴赫姆特會有嚴重問題」。
戰壕中的烏軍嚴寒中沒有什麼遮蔽，在下雪的泥地上只能牢牢握緊志工做的蠟燭，緊盯兩軍之間的無人地帶，時常接連幾天幾乎沒有睡覺。
烏軍正在巴赫姆特外圍山頭上開挖新壕溝，為新一波猛烈攻勢作準備。
烏克蘭士兵斯托羅茲（Oleksiy Storozh）在附近的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）指著一個第二次世界大戰紀念碑說：「歷史會重演，但是這一切所為何來？」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120215